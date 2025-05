Coinbase junta-se ao S&P 500: Um novo capítulo para a empresa e para o mercado cripto

A Coinbase Global, a maior bolsa de criptomoedas dos Estados Unidos, está prestes a entrar no índice S&P 500 antes do início das negociações em 19 de maio de 2025, substituindo a Discover Financial Services. Isso marca um marco histórico não apenas para a própria empresa, mas também para o setor de criptomoedas em geral, com a Coinbase se tornando a primeira empresa nativa de criptomoedas a entrar no prestigioso índice de referência. Critérios de entrada no S&P 500: Capitalização de mercado: Mínimo de US$ 20,5 mil milhões.

Mínimo de US$ 20,5 mil milhões. Domicílio e listagem: A empresa deve ser constituída e ter sua listagem principal nos EUA, negociando em uma importante bolsa americana.

A empresa deve ser constituída e ter sua listagem principal nos EUA, negociando em uma importante bolsa americana. Liquidez e volume: Um volume mínimo de negociação mensal de 250.000 ações para cada um dos seis meses anteriores à avaliação, com uma relação entre o valor negociado anualizado e a capitalização de mercado superior a 0,75.

Um volume mínimo de negociação mensal de 250.000 ações para cada um dos seis meses anteriores à avaliação, com uma relação entre o valor negociado anualizado e a capitalização de mercado superior a 0,75. Ações em circulação: pelo menos 50% das ações em circulação devem estar disponíveis para negociação pelo público.

pelo menos 50% das ações em circulação devem estar disponíveis para negociação pelo público. Viabilidade financeira: lucro líquido positivo no último trimestre, bem como um valor positivo da soma dos lucros líquidos nos últimos quatro trimestres.

lucro líquido positivo no último trimestre, bem como um valor positivo da soma dos lucros líquidos nos últimos quatro trimestres. Tempo desde a IPO: um mínimo de 12 meses de histórico de negociação pública. A Coinbase cumpriu todos estes requisitos, demonstrando rentabilidade líquida (embora mínima no último trimestre), uma capitalização de mercado substancial e elevada liquidez das ações.

A Coinbase registou um lucro líquido marginal no primeiro trimestre de 2025. No entanto, este é o sexto trimestre consecutivo de rentabilidade. Contudo, os resultados ficaram significativamente aquém das expectativas, apesar de as receitas se terem mantido robustas. A empresa apresenta um rácio preço/lucro (P/E) relativamente baixo, embora o seu P/E futuro seja superior ao P/E atual, indicando perspetivas limitadas de crescimento dos lucros. Simultaneamente, prevê-se que o segundo trimestre seja forte, considerando a valorização significativa dos preços das criptomoedas nas últimas semanas. Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB Implicações da inclusão no S&P 500 para a Coinbase: Aumento da procura pelas ações: A inclusão no S&P 500 desencadeia entradas imediatas de capital de fundos passivos mandatados para acompanhar o índice, exigindo a compra de ações da empresa para refletir a composição do índice. As estimativas sugerem mil milhões de dólares em pressão de compra inicial. Os fundos de índice precisarão adquirir um volume substancial de ações da Coinbase, equivalente a vários dias do volume médio de negociação. Maior visibilidade e credibilidade: O S&P 500 é sinónimo de status de blue chip e representa as empresas mais importantes da economia dos EUA. A sua inclusão eleva a credibilidade da empresa entre investidores institucionais e de retalho. A Coinbase passa automaticamente a fazer parte de carteiras de aposentadoria, fundos mútuos e outras instituições para as quais o S&P 500 serve como referência. Potencial para maior crescimento e estabilização dos preços: Os analistas estão a aumentar os seus preços-alvo para as ações da Coinbase, citando os benefícios de longo prazo do influxo de capital institucional e a maior estabilidade dos preços devido aos fluxos de fundos passivos. A inclusão no S&P 500 pode isolar parcialmente a empresa da volatilidade do mercado de criptomoedas, uma vez que a procura pelas suas ações provirá não apenas do sentimento em relação às criptomoedas, mas também dos mecanismos de rastreamento do índice. No entanto, este último fator também introduz um risco adicional: a empresa pode reagir a quedas no S&P 500 impulsionadas por outros constituintes, por exemplo, diante da divulgação de dados macroeconómicos fracos. Um avanço simbólico para a indústria das criptomoedas: Este evento é visto como um «momento decisivo» para todo o setor, sinalizando a sua maturidade e crescente aceitação no mercado financeiro convencional. Pode abrir caminho para que outras empresas de criptomoedas entrem no S&P 500 no futuro. Reação do mercado e dos analistas: Após o anúncio, o preço das ações da Coinbase subiu dois dígitos, aumentando significativamente a capitalização de mercado da empresa. Os analistas continuam em grande parte otimistas, destacando o potencial para uma valorização adicional dos preços e as vantagens de longo prazo da inclusão no índice. Alguns analistas recomendam uma classificação de “compra”, enquanto outros mantêm uma postura mais cautelosa, refletindo abordagens variadas aos riscos inerentes à indústria de criptomoedas.

O preço-alvo médio para as ações da Coinbase em 12 meses é de US$ 258 por ação, em comparação com o preço atual de US$ 242. No entanto, atualizações recentes indicam um potencial ainda maior para a empresa. Fonte: Bloomberg Finance LP A entrada da Coinbase no S&P 500 é uma prova do sucesso da empresa e um passo simbólico para todo o mercado de criptomoedas. Tendo cumprido os rigorosos critérios para inclusão no índice, espera-se que a presença da Coinbase no S&P 500 impulsione o aumento da procura pelas suas ações, aumente a sua credibilidade e, potencialmente, estabilize o seu preço. Os analistas antecipam um maior interesse por parte dos investidores institucionais e consideram este movimento um sinal significativo para o futuro do mercado de ativos digitais.

As ações da empresa têm estado correlacionadas com a Bitcoin e valorizaram recentemente, com a recuperação de hoje a fechar em grande parte a divergência que surgiu da relativa fraqueza das ações no final de fevereiro e março. Fonte: xStation5

