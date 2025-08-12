Dólar valoriza antes da divulgação do IPC💵

A inflação subjacente em julho deverá registar a maior recuperação em seis meses 🔎📣 A Bloomberg Economics prevê que o IPC básico de julho registre o maior aumento mensal desde janeiro, o que pode prejudicar as chances de um corte nas taxas de juros em setembro.

A inflação dos bens básicos está prevista em +0,4% m/m, à medida que a deflação no setor automóvel (novos e usados) diminui.

A renovada pressão inflacionária nos serviços — especialmente hotéis e passagens aéreas — e o crescimento persistentemente elevado dos aluguéis devem impulsionar o índice básico.

Antes da divulgação, os mercados estão a prever uma probabilidade de cerca de 85% de um corte nas taxas de juro pelo Fed em setembro.

Em breve, receberemos o relatório mais importante da semana — a divulgação do IPC de julho. Para o Fed, será uma leitura crucial antes da reunião de setembro, que também será precedida pelo relatório do mercado de trabalho NFP e pelo IPC de agosto (publicado na mesma semana da decisão do Fed).

O consenso espera que o IPC geral suba cerca de +0,2% m/m e 2,8% a/a; para o IPC básico, cerca de +0,3% m/m e ~3,0% a/a para julho. Um aumento de 0,3% m/m no núcleo seria o ritmo mensal mais forte em cerca de 6 meses. As previsões do mercado não são otimistas e o dólar está a valorizar-se antes da decisão. A Bloomberg Economics espera um valor claramente mais elevado para a inflação subjacente em julho e, potencialmente, o crescimento mensal mais rápido desde janeiro. Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demo Abrir Conta Download mobile app Download mobile app

Esta forte recuperação deverá ser impulsionada pelos serviços relacionados com viagens e pelos aluguéis ainda elevados. Os dados indicam que os preços dos hotéis e das passagens aéreas deverão voltar a apresentar variações positivas após quedas anteriores, enquanto o processo de desinflação dos aluguéis continua lento.

No que diz respeito aos bens essenciais, a previsão aponta para cerca de +0,4% em termos mensais, com o setor automóvel a ser o fator determinante — tanto os automóveis novos como os usados deverão registar quedas de preços menos acentuadas, limitando a contribuição negativa dos bens para o índice essencial observada nos últimos meses. Impacto das tarifas no IPC As tarifas continuam a ser a principal incógnita para a inflação dos bens nos próximos meses; historicamente, o seu impacto nos preços das importações tem sido significativo, embora a Fed considere isso mais como um aumento pontual nos níveis de preços do que uma tendência duradoura. Embora a repercussão das tarifas nos preços ao consumidor pareça menor do que no início deste ano, a Bloomberg estima que ela não compensará o aumento de curto prazo nos serviços. Na prática: se a leitura de julho for alta, isso complicará os argumentos a favor de uma flexibilização imediata da política monetária, mesmo que os mercados ainda esperem um corte nas taxas na reunião de 16 e 17 de setembro. Qual é a posição atual dos formuladores de políticas do Fed? Powell: A inflação relacionada às tarifas pode ser “de curta duração” (mudança de nível), mas também pode se mostrar mais persistente; o Fed “não tomou nenhuma decisão para setembro” e aguardará os próximos dois relatórios sobre inflação e emprego.

A inflação relacionada às tarifas pode ser “de curta duração” (mudança de nível), mas também pode se mostrar mais persistente; o Fed “não tomou nenhuma decisão para setembro” e aguardará os próximos dois relatórios sobre inflação e emprego. Waller: Votou contra um corte em julho, mas apresentou argumentos para iniciar a flexibilização se o mercado de trabalho continuar a enfraquecer e os riscos de inflação impulsionados pelas tarifas permanecerem contidos.

Votou contra um corte em julho, mas apresentou argumentos para iniciar a flexibilização se o mercado de trabalho continuar a enfraquecer e os riscos de inflação impulsionados pelas tarifas permanecerem contidos. Daly: Acredita que serão necessários cortes «nos próximos meses», à medida que o mercado de trabalho arrefece; está a monitorizar o impacto das tarifas, mas não o considera um obstáculo se a tendência da inflação for favorável.

Bowman: Apoia publicamente três cortes em 2025 após dados fracos do mercado de trabalho, mostrando que as condições de emprego estão a puxar fortemente o Comité para uma ação inicial. EURUSD (M15) O par permanece num canal de consolidação estreito antes da divulgação do IPC. O dólar está ligeiramente mais fraco no intraday em relação à maioria das moedas, com quedas limitadas a 0,0-0,05%.



