Comentários dos membros da FED 🏛️EURUSD sobe ligeiramente

Hoje, os membros do Federal Reserve Alberto Musalem e Beth Hammack falaram sobre a política monetária dos EUA e os riscos associados às tarifas. Abaixo estão os principais comentários. Comentários de Musalem, do Fed: Se as tensões comerciais forem duravelmente atenuadas, a inflação poderá retornar à meta, o mercado de trabalho poderá permanecer resiliente e a política monetária atual continuará a ser apropriada.

As tarifas podem ter efeitos temporários e duradouros sobre a inflação.

Mesmo após a redução das tensões em 12 de maio, as tarifas ainda devem enfraquecer o mercado de trabalho e pressionar os preços para cima.

A incerteza em relação à política económica continua excepcionalmente alta.

A economia dos EUA tem fundamentos sólidos, o mercado de trabalho está estável e a inflação diminuiu, embora permaneça acima da meta de 2%.

Se as expectativas de inflação se tornarem instáveis, a política do Fed deve priorizar a estabilidade dos preços.

É possível uma resposta equilibrada ao aumento da inflação e do desemprego se as expectativas de inflação permanecerem bem ancoradas.

A política monetária atual está bem posicionada para as condições existentes. Comentários de Hammack, do Fed: A enorme incerteza continua a pesar sobre a atividade económica.

As decisões políticas futuras podem compensar os efeitos da atual política comercial.

Vejo um cenário de estagflação como uma possibilidade provável.

Não quero reagir exageradamente aos desenvolvimentos no comércio internacional.

A incerteza em torno do projeto de lei fiscal da Casa Branca está a complicar as nossas previsões.

