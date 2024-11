🟡Como pode o ouro reagir às eleições?

O ouro teve um dos seus melhores anos de sempre, com os preços a subirem desde o início do ano. Esta recuperação pode ser atribuída a uma mudança no sentimento dos bancos centrais, ao aumento das tensões geopolíticas, em particular no Médio Oriente, e às eleições presidenciais muito disputadas nos EUA. Mas será que o resultado das eleições terá um impacto significativo nos preços do ouro? Quais são as actuais perspectivas fundamentais para o ouro e podemos esperar mais aumentos este ano?

O melhor ano desde o início da década de 1980

Embora o ano ainda não tenha terminado, o ouro já ganhou mais de 33%, o seu melhor desempenho desde o final da década de 1970. Não há sinais imediatos de uma inversão significativa destes ganhos. No mercado mais vasto das matérias-primas, poucos activos superaram o desempenho do ouro. Embora matérias-primas como o cacau e o sumo de laranja tenham registado ganhos ainda mais impressionantes, o ouro e a prata - que estão estreitamente correlacionados - também apresentaram retornos substanciais. Em particular, o ouro está constantemente a aproximar-se de novos máximos históricos, ao contrário de muitas outras mercadorias.

Fonte: Bloomberg Finance LP

Bancos centrais, tensões geopolíticas e eleições

Ao contrário das obrigações ou dos depósitos a prazo, o ouro não paga juros. Por conseguinte, as taxas de juro elevadas são normalmente desfavoráveis para os investimentos em ouro. No entanto, as preocupações com a inflação e a instabilidade geopolítica levaram os investidores a procurar activos de refúgio como o ouro. Além disso, desde junho, a maioria dos bancos centrais inverteu o curso e iniciou cortes nas taxas de juro. A Reserva Federal dos EUA, embora ligeiramente atrasada em relação à curva, implementou cortes significativos nas taxas e espera-se que continue a baixar as taxas este ano. As decisões da Reserva Federal têm um impacto profundo no dólar e, consequentemente, no ouro. As taxas de juro mais baixas beneficiam geralmente os investimentos em metais preciosos.

As tensões no Médio Oriente têm persistido desde outubro passado e aumentaram este ano, com Israel a expandir as suas operações militares e o Irão a retaliar com ataques de mísseis. Esta incerteza acrescida contribuiu para o aumento dos preços do ouro. Embora as tensões geopolíticas tenham frequentemente um impacto transitório nos activos, o seu efeito no ouro tende a ser mais duradouro. Como resultado dos cortes nas taxas e da incerteza do mercado, os investidores voltaram aos ETFs de ouro, marcando a primeira entrada desde 2022.

Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB

O impacto das eleições presidenciais nos EUA

Historicamente, há evidências limitadas de uma correlação direta entre as eleições presidenciais dos EUA e os preços do ouro. No entanto, o resultado das eleições influenciará indubitavelmente a geopolítica e a macroeconomia dos EUA, causando potencialmente uma volatilidade significativa no dólar e noutros activos. Nos dois últimos ciclos eleitorais (2016 e 2020), os preços do ouro tenderam a descer no mês seguinte às eleições, possivelmente devido à realização de lucros. Um padrão semelhante poderá surgir este ano, independentemente do vencedor.

Qual foi o desempenho do ouro durante as eleições anteriores? Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB

As posições longas em ouro são extremamente elevadas. Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB

As propostas políticas dos dois candidatos poderão ter impactos variados no ouro:

Uma vitória de Harris e um Congresso controlado pelos Democratas: Este cenário poderá enfraquecer o dólar devido ao aumento da despesa pública. Um maior peso da dívida pode levar a uma descida da notação de crédito, o que apoiaria os preços do ouro tanto a curto como a longo prazo.

Este cenário poderá enfraquecer o dólar devido ao aumento da despesa pública. Um maior peso da dívida pode levar a uma descida da notação de crédito, o que apoiaria os preços do ouro tanto a curto como a longo prazo. Uma vitória de Harris com um Congresso dividido: Esta situação limitaria o âmbito do aumento das despesas, potencialmente fortalecendo o dólar, mas com um impacto negativo no ouro a curto prazo. No entanto, as perspectivas de longo prazo para o ouro permanecem positivas devido aos desafios de reduzir significativamente a dívida dos EUA.

Esta situação limitaria o âmbito do aumento das despesas, potencialmente fortalecendo o dólar, mas com um impacto negativo no ouro a curto prazo. No entanto, as perspectivas de longo prazo para o ouro permanecem positivas devido aos desafios de reduzir significativamente a dívida dos EUA. Uma vitória de Trump e um Congresso controlado pelos republicanos: Uma vitória de Trump poderia fortalecer o dólar devido a políticas proteccionistas, mas também pode enfraquecer a posição fiscal dos EUA devido a cortes nos impostos. Esta situação poderá conduzir a descidas da notação de crédito e apoiar os preços do ouro a médio e longo prazo. Além disso, a política externa de Trump poderá criar incertezas geopolíticas, beneficiando o ouro.

Uma vitória de Trump poderia fortalecer o dólar devido a políticas proteccionistas, mas também pode enfraquecer a posição fiscal dos EUA devido a cortes nos impostos. Esta situação poderá conduzir a descidas da notação de crédito e apoiar os preços do ouro a médio e longo prazo. Além disso, a política externa de Trump poderá criar incertezas geopolíticas, beneficiando o ouro. Uma vitória de Trump com um Congresso dividido: Este cenário pode limitar o impacto das políticas de Trump e pode resultar em movimentos silenciosos do preço do ouro.

Perspectivas para o ouro

Após uma recuperação tão forte, parece cada vez mais provável uma correção dos preços do ouro. No entanto, a menos que haja uma mudança significativa na posição política da Reserva Federal, é improvável que esta correção seja substancial. As perspectivas a longo prazo para o ouro continuam a ser convincentes. Quando comparado com activos como o petróleo, o S&P 500 e o cobre, o ouro ainda está relativamente subvalorizado. Além disso, a procura continuada dos bancos centrais, o interesse dos investidores no ouro físico e os riscos geopolíticos apoiam a hipótese de novos ganhos de preços. Com o ouro a subir tipicamente nos 12-24 meses que se seguem ao corte inicial das taxas num ciclo, a trajetória ascendente do metal pode não ter terminado.

Ouro durante ciclos anteriores de redução das taxas de juro pela Fed. Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB

Â

Michal Stajniak, CFA

Analista da XTB