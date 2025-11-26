Principais conclusões A economia europeia em dificuldades procura orientação

A economia alemã acaba por ser mais uma aposta do que uma estratégia

Será que os gastos militares irão reativar a indústria e o crescimento?

Independentemente do cenário, a indústria de defesa alemã será beneficiada

A economia alemã encontra-se numa fase de desaceleração económica Isto resulta de uma série de problemas estruturais. Os elevados custos energéticos, combinados com o aumento das despesas públicas e o baixo crescimento económico, limitam a capacidade de manobra do governo e o otimismo dos investidores. O gigante económico da Europa enfrenta dificuldades crescentes. A Alemanha enfrenta um problema, e ninguém mais evita o assunto, nem mesmo os alemães. Infelizmente, o que a Alemanha evita é identificar corretamente a origem dos problemas e resolvê-los. Este não é o primeiro caso deste tipo na história recente da República Federal da Alemanha. O que tem vindo a acontecer na Alemanha No século XXI, o Estado alemão tem demonstrado uma tendência para estratégias económicas radicais, arriscadas e mal planeadas. A tentativa de basear uma reestruturação radical de uma parte significativa da economia da União nos recursos russos — principalmente gás — terminou numa crise energética repentina e numa explosão da inflação que abalou toda a comunidade. A próxima jogada do Bundestag é transformar as ameaças atuais em oportunidades por meio de investimentos maciços na indústria de defesa e infraestrutura. O governo alemão acredita que a expansão das capacidades militares estimulará a economia, e as novas tecnologias desenvolvidas para o exército acabarão por chegar ao setor civil. Essa estratégia deve permitir atrair capital, trabalhadores qualificados e encomendas de outros países europeus. A Alemanha ainda tem uma dívida pública relativamente baixa e estável, e a sua base industrial continua forte. A ameaça russa é real e de longo prazo, o que deve proporcionar uma procura duradoura e estável por armamentos em toda a Europa. Se o processo de reindustrialização e militarização for realizado com sucesso, ele poderá tirar o país da estagnação económica e fortalecer ainda mais o papel da Alemanha na União. No entanto, a palavra-chave aqui é «sucesso». Transferir enormes recursos financeiros para o setor da defesa não resolve os problemas fundamentais de competitividade. Pode até agravá-los. Os custos de mão de obra e energia aumentarão e o capital será direcionado para onde existe procura, principalmente devido às encomendas do governo. O aumento do financiamento da dívida a longo prazo privará a Alemanha de um dos seus principais ativos, e a crescente pressão orçamental poderá forçar cortes posteriores, quando a economia e o orçamento estiverem mais vulneráveis a eles. Após uma série de decisões mal sucedidas, a sua margem de erro diminuiu claramente. O que está em jogo não é apenas a restauração da sua própria competitividade, mas também a estabilidade de toda a Europa. A Alemanha deve agir com muita cautela e abordar as fontes dos problemas, não apenas os seus efeitos. Se a próxima grande manobra económico-estratégica se revelar equivocada, o custo será suportado não apenas pelos contribuintes alemães, mas também pelos parceiros económicos e políticos que dependem da condição da maior economia do continente. RHM.DE (D1) Fonte: xStation5

