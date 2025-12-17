⏫Petróleo sobe 2% devido à incerteza

Principais conclusões Surtos de oferta: O petróleo sobe 2% com Trump a ameaçar um bloqueio naval à Venezuela e novas sanções à “frota fantasma” da Rússia.

O petróleo sobe 2% com Trump a ameaçar um bloqueio naval à Venezuela e novas sanções à “frota fantasma” da Rússia. Prazos geopolíticos: Os preços dependem da resposta iminente de Putin à proposta de paz de Berlim, com uma rejeição provavelmente a desencadear uma repressão dos EUA.

Os preços dependem da resposta iminente de Putin à proposta de paz de Berlim, com uma rejeição provavelmente a desencadear uma repressão dos EUA. Cenário pessimista: Apesar da recuperação em relação aos mínimos de cinco anos (55 dólares), os preços continuam limitados por um enorme excedente de oferta em 2026 e uma meta de 52 dólares da EIA.

A jogada venezuelana: bloqueio naval ou postura política? Os preços do petróleo atingiram o seu nível mais baixo na terça-feira, após o presidente eleito dos EUA, Donald Trump, anunciar um «bloqueio total de todos os petroleiros sancionados» que transportam petróleo venezuelano. A medida, divulgada através do Truth Social em 16 de dezembro, visa cortar o suporte financeiro do governo de Nicolás Maduro. A Casa Branca alega que essas receitas do petróleo financiam o terrorismo e o tráfico de pessoas. A diretiva segue-se à apreensão de um petroleiro ao largo da costa venezuelana na semana passada e sugere o envio do que poderá ser a maior armada naval já vista nas águas sul-americanas. Embora os EUA tenham vindo a reposicionar os seus recursos militares na região há meses, permanecem dúvidas quanto à viabilidade de um bloqueio físico sustentado. A indústria petrolífera da Venezuela é uma sombra do que já foi. A produção, que era de 3 milhões de barris por dia (bpd) em 2000, caiu para 300.000 bpd em 2020 devido ao subinvestimento sistémico e às sanções. Embora a produção tenha recuperado recentemente para quase 1 milhão de bpd, aproximadamente metade dessas exportações são destinadas à China, muitas vezes através de petroleiros de propriedade chinesa. Qualquer interferência física da Marinha dos EUA desafiaria diretamente a segurança energética de Pequim. Embora um bloqueio bem-sucedido apertasse um mercado atualmente a lidar com um enorme excedente de oferta, o seu impacto nos fundamentos globais pode ser atenuado por essas fricções geopolíticas. A Venezuela produz quase 1 milhão de barris de petróleo bruto por dia e saiu do top 10 dos produtores de petróleo. Quase metade dessa quantidade é exportada para a China. Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB O ultimato de Trump a Moscovo Simultaneamente, Washington está a preparar um conjunto de sanções contra o setor energético russo. As medidas, que se concentram na “frota paralela” de petroleiros e investidores terceirizados, dependem da resposta de Vladimir Putin a um plano de paz proposto para a Ucrânia. Os esforços diplomáticos intensificaram-se após dois dias de negociações de alto risco em Berlim (14-15 de dezembro), envolvendo o presidente Volodymyr Zelenskyy e os enviados de Trump, Steve Witkoff e Jared Kushner. Embora tenham sido discutidas garantias preliminares de segurança para a Ucrânia — baseadas nos padrões da NATO —, o Kremlin continua recalcitrante, procurando um acordo abrangente em vez de uma trégua temporária. A agenda diplomática está agora bastante preenchida. Após a afirmação de Trump de que um acordo está «mais próximo do que nunca», espera-se que a proposta de paz seja formalmente apresentada a Moscovo até 20 de dezembro. Caso Putin rejeite os termos, a ameaça de sanções mais severas poderá proporcionar um piso de curto prazo para o preço. No entanto, com a Índia e a China ainda firmemente entrincheiradas como compradoras do petróleo russo do Ural, os participantes do mercado continuam céticos quanto à possibilidade de o fornecimento russo ser totalmente marginalizado em 2026. Perspetiva técnica: um teste aos mínimos O petróleo WTI recentemente caiu para US$ 55 por barril, marcando uma baixa de quase cinco anos, antes de iniciar a recuperação de hoje. Analistas técnicos observam que um fechamento acima de US$ 56,50 poderia sinalizar um padrão de “engolfamento de alta”, potencialmente abrindo as portas para uma recuperação corretiva em direção às médias móveis simples (SMA) de 25 e 50 dias, perto de US$ 58. Por outro lado, caso a Rússia sinalize o cumprimento das procuras da coligação ocidental, o «dividendo da paz» provavelmente faria com que o preço ultrapassasse o nível de suporte de US$ 55. Isso colocaria em jogo a retração de Fibonacci de 61,8% da recuperação de 2020-2022, situada logo abaixo de US$ 53. Notavelmente, a Administração de Informação Energética (EIA) mantém uma perspetiva pessimista para o próximo ano, prevendo que o preço médio seja inferior a 52 dólares por barril em 2026.

Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.