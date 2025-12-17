Dax: Muitos dados , poucos movimentos

Principais conclusões A turbulência política paira sobre as avaliações

A indústria militar europeia continua a movimentar os mercados

Economia britânica desacelera, cortes nas taxas de juros são esperados

Inflação europeia em linha com as expectativas

A sessão europeia está a decorrer num sentimento calmo, com predominância de um otimismo moderado. A maioria dos índices permanece em torno dos níveis de abertura, mas com ligeiros aumentos. O líder em crescimento é o FTSE1000, cujos contratos estão a subir mais de 1,4% na onda de novas expectativas em relação à trajetória das taxas de juro. Os contratos ITA40 e NED25 estão em alta de 0,4%. O DAX permanece em torno do preço de abertura das cotações. Podem-se observar quedas nos índices franceses e suíços, mas elas estão limitadas a 0,3%. Os investidores no mercado europeu têm uma longa série de informações políticas e dados macroeconómicos para descontar. Donald Trump ameaça retaliar contra empresas de tecnologia europeias em resposta às multas contra empresas americanas. O presidente dos EUA também ameaça invadir a Venezuela novamente. Isso pode gerar volatilidade adicional durante a sessão ou nos próximos dias.

A Alemanha está a introduzir uma série de decisões significativas que o mercado pode interpretar como orientadas para o crescimento. Em primeiro lugar, a coligação da UE votou a favor de concessões significativas na lei que proíbe a venda de veículos a combustão. Ao mesmo tempo, a Alemanha está a retirar uma série de restrições ao consumo de eletricidade pelas empresas.

KNDS — O fabricante alemão de tanques está a preparar planos de IPO, e a administração da empresa deve apresentar um cronograma preliminar para entrar no mercado público até o final desta semana. Dados macroeconómicos: Inflação no Reino Unido: O índice de preços ao consumidor (IPC) ficou abaixo das expectativas, atingindo 3,2% em relação ao ano anterior, em comparação com os 3,4% esperados. Em termos mensais, a deflação foi registada em 0,2%. Isto proporciona mais margem para cortes nas taxas pelo Banco da Inglaterra.

O índice IFO da Alemanha está abaixo das expectativas, permanecendo em território de contração, em 87,6.

A inflação do HCPI da zona euro ficou em linha com as expectativas do mercado, em 2,4% ao ano e -0,5% em relação ao mês anterior. DE40 (D1) Fonte: xStation5 O gráfico mostra a continuação da formação de um amplo padrão descendente com uma baixa inclinação de tendência. A média EMA e o MACD mostram um spread decrescente, indicando uma fraqueza crescente entre os compradores, que precisam de quebrar o nível FIBO 23,6 para evitar novas quedas. Se os vendedores quiserem manter a iniciativa, é crucial superar rapidamente as médias EMA 50 e 100 e, em seguida, o FIBO 50. Notícias da empresa: RENK (R3NK.DE), Rheinmetall (RHM.DE) - As empresas de defesa alemãs estão a corrigir parte das quedas recentes. Isso é resultado de novas falhas nas negociações de paz, compras dos países da OTAN e informações sobre supostas reuniões e exercícios militares russos não anunciados na Bielorrússia. As avaliações estão a subir cerca de 1,5-2,5%.

- As empresas de defesa alemãs estão a corrigir parte das quedas recentes. Isso é resultado de novas falhas nas negociações de paz, compras dos países da OTAN e informações sobre supostas reuniões e exercícios militares russos não anunciados na Bielorrússia. As avaliações estão a subir cerca de 1,5-2,5%. Siemens Healthineers (SHL.DE) - A empresa anuncia que uma das suas startups está a reportar progressos em projetos em curso.

- A empresa anuncia que uma das suas startups está a reportar progressos em projetos em curso. Suedzucker (SZU.DE) - O produtor alimentar publicou uma previsão de crescimento de receitas decepcionante. A empresa está a perder mais de 3%.

- O produtor alimentar publicou uma previsão de crescimento de receitas decepcionante. A empresa está a perder mais de 3%. Thyssenkrupp Nucera (NCH2.DE) - A empresa especializada em equipamentos energéticos publicou resultados acima das expectativas e com boas previsões para o futuro. As ações subiram mais de 2%.

