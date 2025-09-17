Conferência da FED Powell (DIRETO)

Uma conferência com o presidente do Fed, Jerome Powell, acaba de começar. Abaixo estão os comentários mais importantes feitos pelo banqueiro: Não sinto necessidade de agir rapidamente em relação às taxas.

O crescimento do emprego desacelerou, e os riscos de queda no emprego aumentaram.

O desemprego permanece baixo, mas subiu ligeiramente.

A atividade no setor imobiliário continua fraca.

A moderação no crescimento do PIB reflete em grande parte a desaceleração dos gastos do consumidor.

A moderação no crescimento reflete em grande parte a desaceleração do consumidor.

A inflação aumentou recentemente e continua um pouco elevada.

A inflação diminuiu em relação aos máximos de meados de 2022, mas continua um pouco elevada.

A procura por mão de obra diminuiu.

Grande parte da desaceleração do emprego reflete o declínio da força de trabalho.

O aumento do número de empregos com carteira assinada diminuiu significativamente, refletindo a menor imigração e menor participação.

O desemprego permanece praticamente inalterado em relação ao ano passado.

O cenário base é que o impacto das tarifas sobre a inflação seja de curta duração.

O risco de inflação persistente devido às tarifas precisa de ser gerido e avaliado.

O efeito global das tarifas sobre a inflação ainda está por determinar.

As alterações à política evoluem e os efeitos sobre a economia são incertos.

Para além do próximo ano, a maioria das medidas de expectativa de inflação são consistentes com a meta de 2%.

A inflação dos bens aumentou, enquanto a desinflação dos serviços continua.

É possível que as tarifas sejam uma razão para alguma desaceleração no mercado de trabalho.

As mudanças no mercado de trabalho são principalmente decorrentes de mudanças na imigração.

Não posso mais afirmar que o mercado de trabalho está sólido. Powell, durante a conferência de imprensa, está a tentar acalmar o sentimento dos investidores e enfatizar a dependência dos dados do Fed. O dólar está a se fortalecer ligeiramente, e o EURUSD está a reduzir os ganhos obtidos logo após a divulgação da decisão.

