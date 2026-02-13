Continua a época de divulgação de resultados com destaque para a Coca-Cola, Walmart, Deere & Company e Dropbox.

Próxima semana teremos a decisão do Reserve Bank of New Zealand, com manutenção de taxas esperada.

Na China, a inflação caiu para os 0,2% e o PPI recuou 1,4%, sinalizando fraqueza.

Criação de 130 mil empregos e desemprego nos 4,3% reforçam resiliência da economia americana.

Bolsas dos EUA começaram em alta, mas corrigiram com receios sobre IA e adiamento de cortes da Fed.

A semana que agora termina nos mercados - Os mercados acionistas americanos começaram a semana com otimismo, mas recuaram no fim de semana. As preocupações foram motivadas por novos receios em torno dos gastos de capital com inteligência artificial (IA), ansiedades sobre a disrupção tecnológica e o relatório da criação de empregos não agrícolas mais forte do que o esperado, adiando as esperanças de cortes nas taxas de juro por parte da Fed no curto prazo. A economia dos EUA criou 130.000 empregos em janeiro, superando a previsão de 70 000 e marcando o maior ganho desde dezembro de 2024; a taxa de desemprego diminuiu para 4,3%. As vendas a retalho nos EUA permaneceram estáveis, contra um aumento esperado de 0,4%, e os pedidos semanais de subsídio de desemprego nos EUA caíram 5000 para os 337.000 na primeira semana de fevereiro; - Na China, a taxa anual de inflação geral diminuiu para 0,2% em janeiro, contra uma previsão de 0,4%, abaixo dos 0,8% anteriores e a inflação subjacente, que exclui alimentos e energia, subiu 0,8% em relação ao ano anterior, a mais fraca em seis meses, após 1,2% em dezembro e novembro. O índice de preços no produtor (PPI) chinês para janeiro caiu 1,4% contra uma previsão de 1,5% e anterior de 1,9%; - Na Austrália, a confiança empresarial do National Australia Bank subiu para 3 em janeiro, face aos 2 registados no mês anterior, e o índice de confiança do consumidor Westpac caiu 2,6% em fevereiro, contra uma previsão consensual de 1,7%, com o índice a cair para 90,5, o valor mais baixo dos últimos dez meses. Destaques da semana que vem Decisão de taxa de juro por parte do RBNZ

Data: quarta-feira, 18 de fevereiro, às 01h00 GMT Na sua última reunião de 2025, a 26 de novembro, o Banco Central da Nova Zelândia (RBNZ) reduziu a sua taxa oficial de juros para os 2,25%. O corte de 25 pontos-base, aprovado por 5 votos a favor e 1 contra, elevou o relaxamento total no ciclo para 325 pb, desde o máximo dos 5,50%. O RBNZ citou uma capacidade ociosa significativa na economia, proporcionando confiança de que a inflação de médio prazo voltaria e permaneceria em torno da meta de 2%. A inflação ficou em 3% no trimestre de setembro, mas a previsão era de que caísse para cerca de 2% em meados de 2026, à medida que as pressões pontuais se dissipassem e as medidas subjacentes diminuíssem. Olhando para a reunião da próxima semana (a primeira sob da nova governadora Anna Breman), espera-se que o RBNZ mantenha a taxa nos 2,25%. Ao contrário do recente aumento do RBA devido à inflação persistente, a Nova Zelândia enfrenta capacidade ociosa, arrefecimento do crescimento salarial e folga no mercado de trabalho. Sem um impulso equivalente na procura e com a diminuição das pressões inflacionistas, não há pressa para apertar a política monetária. Taxa de crescimento do PIB do quarto trimestre nos EUA

Data: sexta-feira, 20 de fevereiro, às 13h30 GMT A economia dos EUA cresceu a uma taxa anualizada de 4,4% no terceiro trimestre de 2025, marcando o seu maior avanço em dois anos e acelerando em relação aos 3,8% do 2T. Este crescimento impressionante foi impulsionado por gastos resilientes dos consumidores e exportações robustas. Embora as importações e os ajustes de inventário tenham proporcionado algumas compensações, o desempenho geral destacou a resiliência da economia, mesmo no meio de incertezas tarifárias e enfraquecimento do mercado de trabalho. No entanto, a paralisação do governo dos EUA durante 43 dias no ano passado lança uma sombra notável sobre a próxima divulgação do PIB do quarto trimestre, com expectativas de que o PIB do quarto trimestre de 2025 modere para os 3,5%. Curiosamente, a estimativa do GDPNow da Fed de Atlanta, atualizada a 10 de fevereiro de 2026, projeta uma taxa anualizada ligeiramente mais forte de 3,7% para o quarto trimestre, tendo incorporado dados comerciais recentes e outros indicadores sem ajustes subjetivos. Prevê-se uma recuperação parcial do impacto da paralisação no primeiro trimestre de 2026, também apoiada pelos ventos favoráveis do «One big, beautiful Bill» do presidente Trump. Época de divulgação de resultados do quarto trimestre de 2025 A época de divulgação dos resultados do quarto trimestre de 2025 continua, com relatórios previstos para a próxima semana das empresas Dash, Coca Cola, Walmart, Deere and Company e Dropbox.

