Resumo diário - Governo permanece fechado, mercado em queda, criptomoedas recuperam

O final da semana não traz uma melhoria no sentimento do mercado de ações americano. Muito pelo contrário. O NASDAQ100 caiu quase 2%. O Russel2000 e o S&P500 estão a apresentar um desempenho melhor, com quedas de pouco mais de 1%. O Dow está relativamente bem, limitando as suas perdas a 0,5%.



Dados da Universidade de Michigan mostraram um enfraquecimento significativo no sentimento do consumidor. O índice que avalia a situação atual registou uma queda particularmente grande. Os dados surpreenderam significativamente os participantes do mercado, e a tendência é claramente negativa.



Kevin Hesset, um dos principais conselheiros económicos da Casa Branca, afirmou que o impacto da paralisação do governo na economia é “ muito pior do que o esperado ”.



”. Devido à extrema escassez de recursos e pessoal, a FAA reduziu o tráfego aéreo nos EUA em 4% . Se o governo dos EUA não chegar a um acordo sobre o financiamento, a redução será aumentada para 6% na quinta-feira.



. Se o governo dos EUA não chegar a um acordo sobre o financiamento, a redução será aumentada para 6% na quinta-feira. A situação dos índices europeus é ligeiramente melhor do que nos EUA. Os líderes das quedas são Espanha e Polónia, com os principais índices a cair 1,5%. O DAX40 e o FTSE 100 estão a ter um desempenho melhor, com quedas limitadas a 0,5%. Os contratos CAC40 apresentam um aumento de 0,3%.



No mercado de commodities, o movimento continua limitado, apesar das quedas significativas nos índices. Os contratos de café subiram quase 4%.



O cacau e o trigo estão a cair 3% e 1,5%, respetivamente.



Os metais preciosos estão a registar ligeiros aumentos, com o ouro a subir cerca de 0,6% e a atingir novamente o nível de 4000 dólares por onça . O paládio e a platina estão a apresentar um desempenho melhor, com um aumento de 1,2% cada.



. O paládio e a platina estão a apresentar um desempenho melhor, com um aumento de 1,2% cada. O mercado de criptomoedas não está a permitir que o mercado de ações o arraste para baixo e está a recuperar as perdas do início da semana. O Bitcoin subiu 1,2% e voltou a ultrapassar os 100 000 dólares na sessão de hoje. O Ethereum subiu mais de 3%. Os aumentos nos tokens menores atingem várias dezenas de por cento.



No mercado cambial, o dólar americano é o perdedor entre as principais moedas, perdendo para o euro (-0,2%) e o franco suíço (-0,2%). O dólar canadiano e a libra esterlina estão a fortalecer-se.



A Airbnb publicou resultados em que a empresa conseguiu superar as expectativas de receita, mas o EPS decepcionou e as margens ficaram sob pressão devido a baixas fiscais e investimentos. Promissoras para os investidores são as promessas de expansão adicional nos mercados asiático e sul-americano e o desenvolvimento de soluções de pagamento diferido/parcelado.



A Take-Two anunciou o adiamento do lançamento da sua produção antecipada - GTA6, o que causou uma queda significativa nos preços das ações.

Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.