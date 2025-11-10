O encerramento do governo atualmente em curso nos Estados Unidos, resultante de uma disputa sobre a lei orçamental, prolongou-se e tornou-se oficialmente o mais longo da história dos EUA. Ultrapassou o anterior encerramento de 35 dias, que também ocorreu durante a administração de Donald Trump. Os impactos económicos, financeiros e sociais são cada vez mais generalizados na economia. A mais recente crise resultante do shutdown governamental é a questão do financiamento do programa “SNAP”, ou “Supplemental Nutrition Assistance Program”. Este programa funciona como um subsídio para a compra de alimentos para os americanos que não se podem alimentar de forma autónoma. Atualmente, o programa abrange 42 milhões de pessoas, o que constitui cerca de 12% da população dos EUA. O programa conseguiu funcionar durante algum tempo com reservas, mas estas foram-se esgotando. As consequências da suspensão do financiamento são muito mais graves do que empurrar uma grande parte da população para baixo do nível de subsistência. O programa SNAP é uma parte profundamente enraizada da economia e da sociedade americanas. Impressionantemente, o programa SNAP é um dos programas mais eficientes do seu género nos EUA e no mundo. Custa cerca de 100 mil milhões de dólares por ano, mas cada dólar deste programa gera uma atividade económica estimada em 1,5-1,8 dólares.

Além disso, cada bilhão de dólares pode sustentar aproximadamente 13.500 empregos. Os efeitos da suspensão do programa repercutir-se-ão na economia. As primeiras vítimas serão, obviamente, os indivíduos abrangidos pelo programa. Em segundo lugar, as empresas e as lojas de venda a retalho que fizeram compras ao abrigo do SNAP sentirão o impacto. Entre estas contam-se, sobretudo, a Walmart e a Kroger. Os pagamentos ao abrigo do SNAP representam vários por cento de todas as despesas alimentares nos EUA. Só para a Walmart, isto significa uma quebra de receitas de mais de 1,5 mil milhões de dólares por mês. A redução significativa das vendas nas lojas de retalho conduzirá a cortes nos postos de trabalho e criará uma espiral de recessão económica em muitas comunidades. O mesmo fenómeno exercerá também pressão sobre os orçamentos de Estado. Os Estados mais pobres, onde a situação económica já é má, sentirão os efeitos destes acontecimentos de forma muito mais aguda. Desde que o mercado começou a descontar a suspensão dos pagamentos do SNAP, a Walmart perdeu mais de 7% da sua avaliação (mais de 57 mil milhões de dólares de capitalização) e a Kroger perdeu um montante semelhante. WMT.US (H4) Fonte: xStation5 Um olhar mais atento às estatísticas e às posições políticas de determinados estados e partidos nos EUA revela uma forma de disfunção fundamental do sistema americano e ajuda a compreender por que razão o encerramento continua, apesar das consequências económicas óbvias e cada vez mais graves. Em primeiro lugar, o Partido Republicano, que controla atualmente os cargos mais importantes dos EUA, defende a luta contra a maioria das formas de segurança social. Cada dia em que as prestações e os subsídios não são pagos é considerado um êxito pelo Partido Republicano. O que escapa a muitos comentadores, especialmente fora dos EUA, é o facto de o referido apoio social depender principalmente dos Estados pobres, que são predominantemente republicanos. Os Estados que votam nos democratas são, em média, muito mais ricos e menos dependentes de subsídios, e os governos estaduais dispõem de uma série de reservas e iniciativas para substituir os pagamentos do SNAP.

