Conflito entre Israel e Irão: uma visão sobre a situação

Curso do conflito e ações militares Na sexta-feira, Israel realizou uma série de ataques aéreos contra alvos militares e nucleares iranianos, incluindo instalações em Natanz, Isfahan e bases de mísseis em Kermanshah e Tabriz.

De acordo com fontes israelenses, mais de 400 alvos foram atacados em 24 horas, matando mais de 20 comandantes iranianos de alto escalão e 9 cientistas ligados ao programa nuclear. O número de mortos já ultrapassou os 400, sendo aproximadamente metade militares e pessoal científico, enquanto mais de 1.200 pessoas ficaram feridas. O Irão respondeu com várias ondas de ataques com mísseis e drones contra Israel, que resultaram na morte de mais de 20 pessoas. O número de feridos já ultrapassa os 500. Alguns dos projéteis foram interceptados pelos sistemas de defesa aérea israelitas e americanos.

Como resultado dos ataques aéreos israelitas , os elementos acima do solo do complexo nuclear de Natanz foram severamente danificados, assim como a infraestrutura energética e militar do Irão. No entanto, não foram relatados danos às salas subterrâneas de enriquecimento de urânio. No entanto, essas unidades não podem operar totalmente sem acesso à eletricidade.

O ataque israelitas também teve como alvo o campo de gás South Pars, que é estratégico tanto para o Irão quanto para o Catar. Há também indícios de novos ataques contra depósitos de combustível.

Israel controla o espaço aéreo no oeste do Irão, onde a maior parte da infraestrutura de defesa aérea foi destruída. A Associated Press indica que Israel agora pode realizar ataques aéreos em Teerã com pouca dificuldade. Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demo Abrir Conta Abrir Conta Demo Download mobile app Download mobile app Figuras importantes do comando iraniano foram mortas nos ataques de sexta-feira. Fonte: Bloomberg Finance LP Reações internacionais e ações dos EUA Os EUA não participaram oficialmente nos ataques aéreos israelitas, mas apoiaram ativamente Israel na defesa aérea, interceptando alguns mísseis iranianos.

O governo americano pediu a ambas as partes que reduzissem a tensão e alertou o Irão contra ataques a bases ou pessoal americano na região.

Trump está pressionando o Irão a retornar às negociações nucleares e aceitar as condições para reduzir seu envolvimento no desenvolvimento atômico. Trump também teria aconselhado Israel a não tentar atacar diretamente o líder supremo do Irão.

As negociações nucleares entre os EUA e o Irão, marcadas para o fim de semana em Omã, foram consideradas “inúteis” por Teerão após os ataques israelitas. As negociações não ocorreram.

A Rússia ofereceu mediação e assistência para acalmar os ânimos, enquanto outros países (Reino Unido, Arábia Saudita, Egito) pediram moderação para evitar uma escalada ainda maior. Situação do mercado petrolífero e cenários possíveis Após os ataques de sexta-feira, os preços do petróleo (WTI, Brent) subiram 6-7%, para níveis de US$ 72-74 por barril. O petróleo WTI abriu a sessão de segunda-feira acima dos 75 dólares, mas toda a diferença de preço está atualmente a ser neutralizada e o preço caiu para menos de 71 dólares. A ING estima que uma escalada adicional do conflito poderá empurrar os preços para mais de 80 dólares e, em caso de perturbações no Estreito de Ormuz, até 120-130 dólares por barril, o que seria um choque para a economia global. O Irão produz aproximadamente 3,3 milhões de barris por dia, exportando cerca de 1,7 milhões de bpd. Uma paralisação total das exportações iranianas poderia causar um aumento acentuado dos preços. No entanto, historicamente, o impacto dos conflitos na região sobre os preços do petróleo tem sido de curta duração (5-10 dias) se não houver interrupções duradouras no abastecimento. O mercado continua muito sensível a uma nova escalada ou ao envolvimento de terceiros. O fator decisivo será se o Irão decidir bloquear o Estreito de Ormuz, por onde passa 20% do abastecimento mundial de petróleo. Tal ação seria logisticamente difícil e desfavorável para outros países da OPEP, mas mesmo um bloqueio de curta duração poderia causar picos bruscos nos preços e perturbações de longo prazo no mercado. Perspectivas futuras O conflito entre Israel e o Irão escalou para algo sem precedentes em décadas, com ataques diretos à infraestrutura nuclear e energética e pesadas baixas entre o comando militar iraniano. Israel também está a sofrer as suas maiores perdas desde 2023, quando o Hamas lançou o seu ataque contra Israel.

Ambos os lados sinalizam disposição para novas ações, mas, ao mesmo tempo, tentam evitar envolver os EUA numa guerra aberta. O Irão está a tentar equilibrar a necessidade de retaliação com a prevenção de uma escalada catastrófica.

Embora Israel tenha inicialmente anunciado que as ações militares contra o Irão deveriam terminar em poucos dias, o New York Times indica que esta situação pode prolongar-se por semanas.

O mercado petrolífero está a reagir com nervosismo, mas sem um choque de oferta duradouro, os aumentos de preços podem ser temporários. Os maiores riscos continuam a ser um bloqueio do Estreito de Ormuz ou a destruição das infraestruturas de exportação do Irão.

Há indícios de que o Irão fez enormes progressos no enriquecimento de urânio e, em poucos meses, poderá produzir várias ou uma dúzia de ogivas nucleares. O comportamento dos preços do petróleo está em linha com eventos geopolíticos anteriores relacionados com o mercado petrolífero. No passado, a onda inicial de aumentos normalmente diminuía após 5 a 10 dias. Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB

Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.