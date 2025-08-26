Crise Política França : Ponto decisivo a 8 de Setembro com votação de confiança

O primeiro-ministro francês, François Bayrou, anunciou que, no dia 8 de setembro, submeterá o seu governo a um voto de confiança na Assembleia Nacional, após a sua declaração de política geral sobre as orientações orçamentais. Caso a moção seja rejeitada — uma situação inédita na Quinta República —, o governo será forçado a demitir-se. Dado o atual impasse parlamentar, a dissolução da Assembleia Nacional pareceria inevitável, aumentando o risco de mergulhar o país novamente no mesmo impasse político e atrasando ainda mais a elaboração do orçamento de 2026. Posições dos partidos À esquerda, La France Insoumise (esquerda radical) e Europe Écologie-Les Verts (esquerda verde) devem, sem surpresa, votar contra a moção de confiança. A posição do Partido Socialista, no entanto, continua a ser decisiva. Embora Boris Vallaud, presidente do grupo socialista na Assembleia, e Olivier Faure, primeiro secretário do PS, tenham ambos anunciado a sua oposição, não se podem excluir negociações com o governo. Uma remodelação do gabinete que inclua ministros socialistas e a retirada da proposta de abolir dois feriados públicos poderia potencialmente alterar a sua posição. Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demo Abrir Conta Download mobile app Download mobile app À direita, o Rassemblement National encontra-se numa posição delicada. Até agora, absteve-se de derrubar o governo, não apoiando moções de censura. No entanto, o voto de confiança tem um peso simbólico muito diferente: apoiar o governo prejudicaria a sua imagem de defensor dos eleitores da classe trabalhadora e da classe média. Politicamente insustentável, tal medida parece fora de questão. Espera-se, portanto, que o RN vote contra a moção de confiança. Aritmética parlamentar Dos 577 deputados, pelo menos 264 já estão certos de se opor ao governo, ainda aquém dos 289 votos necessários para retirar a confiança. Se o Partido Socialista se juntar à oposição, o total subirá para 330, tornando inevitável a queda do executivo. Mesmo a abstenção dos socialistas seria suficiente para derrubar o governo, uma vez que a maioria necessária cairia para 256 votos. O PS detém, portanto, a chave para a votação de 8 de setembro.

Fonte: Assembleia Nacional Francesa / Toute l'Europe Risco de paralisia orçamental O cenário mais amplamente antecipado pelos mercados continua a ser a rejeição da moção de confiança, provocando a demissão do governo, seguida da dissolução da Assembleia Nacional e de novas eleições. No entanto, tal resultado daria início a um longo período de incerteza: seria necessário quase um mês para convocar uma nova Assembleia, seguido de vários dias para formar um governo. O processo orçamental teria então de recomeçar praticamente do zero, atrasando perigosamente o calendário orçamental de 2026. Tais atrasos aumentariam as tensões políticas e sociais e aumentariam o risco de um «ano em branco», o que prejudicaria a trajetória de redução da dívida da França. A taxa OT francesa a 10 anos já se aproxima dos 3,6%, um nível de resistência técnica, além do qual poderia ocorrer um aumento descontrolado das taxas de rendimento, numa altura em que se prevê que o serviço da dívida se torne a maior rubrica orçamental do Estado até 2027. Reação do mercado Os bancos e as seguradoras estão entre os mais afetados. A Société Générale caiu 8,20% e o Crédit Agricole 6,01%, expostos tanto ao risco de taxa de juro (uma vez que o aumento dos rendimentos diminui o valor das obrigações soberanas que detêm) como ao risco de crédito (uma vez que aumentam as preocupações com a capacidade de reembolso do Estado). As empresas de construção e infraestruturas, mais dependentes da economia interna, também estão sob pressão: a Vinci, a Bouygues e a Saint-Gobain registaram quedas acentuadas. Em contrapartida, setores orientados para o mercado internacional, como o luxo e a saúde, continuam resilientes. LVMH, Hermès, L’Oréal, Sanofi e Kering mantiveram-se estáveis, confirmando o seu papel como refúgios seguros em tempos de instabilidade política e financeira. FRA40 (H4) Fonte: xStation5 Matéis, Market Analyst – XTB

