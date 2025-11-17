A economia do Japão contraiu-se no terceiro trimestre pela primeira vez em seis trimestres, caindo 0,4% em relação ao trimestre anterior (−1,8% anualizado). O declínio é resultado das tarifas dos EUA, que afetaram as exportações, enquanto novas regulamentações imobiliárias enfraqueceram a procura por casas. Embora a desaceleração tenha sido mais suave do que o esperado, ela aumentou a pressão sobre os formuladores de políticas para implementar um novo pacote fiscal, potencialmente no valor de mais de 17 biliões de ienes, com o objetivo de apoiar famílias e setores-chave. Fonte: Japanese Cabinet Office (CAO), Macrobond Ao mesmo tempo, a produção industrial de setembro surpreendeu positivamente e o investimento de capital permaneceu resiliente, sugerindo que os fundamentos do crescimento não estão a entrar em colapso. No entanto, a queda no sentimento empresarial no setor industrial é digna de nota, pois diverge significativamente da recuperação global observada nos últimos meses. Fonte: Markit Economics, Japanese Ministry of Economy. Trade Industry, Macrobond O Banco do Japão mantém-se cauteloso: a inflação subjacente continua abaixo da meta, o governador Ueda enfatiza a necessidade de paciência e vários conselheiros do governo argumentam que os aumentos das taxas devem ser adiados até a primavera de 2026. Os mercados financeiros reagiram de forma muito mais forte às preocupações fiscais do que ao próprio valor do PIB. Os rendimentos dos títulos do Tesouro de longo prazo subiram acentuadamente, o rendimento dos títulos do Tesouro japonês a 20 anos atingiu níveis nunca vistos desde 1999, e o mercado tornou-se mais cauteloso em relação a uma emissão de dívida tão grande. As preocupações com o aumento da oferta de obrigações, o aumento do prémio de risco fiscal e a dimensão do pacote de estímulos fizeram com que os preços das obrigações de longo prazo baixassem. Atualmente, não vemos uma reação significativa no mercado cambial: o iene caiu apenas 0,00-0,10% em relação às moedas do G10, enquanto o índice JP225 está a cair moderadamente 0,28%. Fonte: xStation5

