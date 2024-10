DAX: A possível aquisição do Commerzbank pelo UniCredit em destaque💡

O DAX alemão mantém-se na zona dos máximos históricos

A sessão de segunda-feira nos mercados bolsistas europeus traz um sentimento relativamente bom dos investidores. O DAX da Alemanha está atualmente a ganhar 0,51%. O FTSE 100 da Grã-Bretanha está a perder 0,12%. Ao mesmo tempo, o CAC40 da França está a perder 0,24%. O DAX como um todo permanece acima do ponto de suporte chave definido pela EMA de 50 dias e está a oscilar na região dos máximos históricos. Hoje, a atenção dos investidores está voltada para os dados do PMI, notícias corporativas sobre o Commerzbank e UniCredit, bem como mudanças nas recomendações para as acções da Hugo Boss e Zalando.

Volatilidade observada hoje no mercado europeu em geral. Fonte: xStation

O índice de referência alemão DE40 está a ser negociado quase 0,36% mais alto durante a sessão de segunda-feira. O índice baseado em futuros continua a manter-se na zona de máximos históricos e acima do importante nível de suporte definido pela EMA de 50 dias (curva azul no gráfico, que pode tecnicamente sustentar a tendência geral de alta do índice. Fonte: xStation

Notícias:

Um enorme pico de volatilidade do mercado é visto hoje nas ações do Commerzbank (CBK.DE), onde a questão do italiano UniCredit (UCG.IT) ter uma participação no banco alemão continua em questão. O governo alemão disse que vai manter a sua participação de 12% no banco alemão por enquanto, o que é suscetível de colocar a fusão com o UniCredit da Itália em espera, com o UCG também dando aviso hoje que aumentou a sua participação no banco alemão para cerca de 21% e pediu para aumentar a sua participação para 29,9%. As acções do UniCredit estão a perder mais de 2,5% hoje.

As ações do Commerzbank estão a reverter as quedas iniciais, ganhando agora mais de 0,2% durante o dia.

Por outro lado, as ações do UniCredit aprofundam as perdas para 2,5% após o anúncio do governo alemão de bloquear a aquisição do Commerzbank.

As ações da Zalando (ZAL.DE) são procuradas, ganhando 1,4%, depois de os analistas da RBC terem aumentado o seu preço-alvo para as acções da empresa para 42 euros (a partir do preço atual de 27,4 euros).

A Hugo Boss (BOSS.DE) está a perder mais de 3,3%, depois de o Bank of America ter alterado a sua recomendação de compra da empresa para negativa. Num inquérito setorial, o perito do banco manifestou um ceticismo geral em relação às acções da empresa de artigos de luxo. Além disso, a empresa apresentou números de vendas fracos para o ano fiscal de 2023, com os lucros das suas operações no Reino Unido a caírem para quase metade em 2023. Os lucros antes de impostos caíram para 16,8 milhões de libras, contra 30,4 milhões de libras em 2022, de acordo com as demonstrações financeiras recentemente apresentadas. O volume de negócios para o ano também caiu, de 402,4 milhões de libras em 2022 para 391,6 milhões de libras em 2023.

Outras notícias sobre as empresas individuais do índice DAX. Fonte: Bloomberg Financial LP