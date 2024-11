DAX: Índices europeus lutam por uma direção; Siemens Energy ganha 15%🔔

Os índices europeus estão a viver uma sessão mista

O DAX sobe 0,15% para 19.100 pontos

Siemens Energy ganha 15% depois de aumentar as previsões

Os mercados na Europa estão a ter uma sessão calma, sem movimentos significativos em qualquer direção. A meio da sessão de quarta-feira, o índice espanhol SPA35 lidera os ganhos (+0,60%), seguido do italiano ITA40 (+0,40%). O DAX alemão está a subir 0,15% para 19 100 pontos. Na outra ponta do espetro, o índice W20 da Polónia está em baixa (-0,95%) e o NED25 da Holanda está em baixa (-0,45%). A atenção do mercado, incluindo na Europa, estará centrada hoje na divulgação dos dados do CPI dos EUA às 14:30h.

DAX (D1)

O índice alemão está vendo uma recuperação moderada hoje de 0,15% e permanece em uma zona de apoio em torno de 19.100 pontos. Se os touros não conseguirem manter este nível, a próxima área de apoio será em torno de 18.400 pontos. No lado positivo, o alvo mais próximo no caso de uma recuperação será em torno de 19.600 pontos.

Fonte: xStation 5

Notícias da Empresa

A Siemens Energy (ENR.DE) ganha 15% depois de a empresa ter aumentado as suas perspectivas a médio prazo, ao mesmo tempo que registou um recorde de encomendas e um prejuízo menor no quarto trimestre, impulsionado pelo aumento da procura de equipamentos de energia e uma reviravolta na sua divisão de turbinas eólicas. Beneficiando da expansão da energia eólica, das atualizações da rede e das operações das centrais de gás, juntamente com a GE Vernova, a Siemens Energy recuperou de uma grande crise ligada a problemas de qualidade na Siemens Gamesa. Com a venda de ativos, a redução das perdas e o aumento da carteira de encomendas, as ações da empresa mais do que triplicaram este ano, tornando-se a blue-chip alemã com melhor desempenho em 2024.

A RWE (RWE.DE) ganha até 7,70% depois de a empresa ter anunciado uma recompra de ações no valor de 1,5 mil milhões de euros, citando o enfraquecimento das perspectivas do hidrogénio e da energia eólica offshore dos EUA após a reeleição de Donald Trump. A recompra, prevista para começar no quarto trimestre e durar 18 meses, responde à pressão dos investidores para uma revisão da alocação de capital em meio a retornos desafiadores para projetos de energia limpa. O CEO Markus Krebber sublinhou a necessidade de reafectar os fundos quando os perfis de risco-retorno mudam.