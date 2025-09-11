DAX: Otimismo cauteloso antes da decisão do BCE

A abertura dos mercados bolsistas na Europa Ocidental hoje está a ocorrer num sentimento de cautela elevada. Índices como o UK100 e o FRA40 estão a apresentar ligeiros aumentos hoje, enquanto o DE40 alemão permanece praticamente inalterado. Essa reação contida dos investidores indica o foco do mercado nas decisões e leituras macroeconómicas que se aproximam.
O DE40, principal índice da bolsa de valores de Frankfurt, iniciou a sessão de hoje em um tom calmo, refletindo a expectativa dos investidores em relação a eventos macroeconómicos importantes. As cotações permanecem estáveis e a volatilidade é limitada — o mercado parece estar em uma fase de “pausa antes das decisões”. Os participantes do mercado estão focados principalmente nas comunicações do Banco Central Europeu e nas publicações de dados sobre inflação, que podem fornecer uma direção mais clara para o mercado alemão nas próximas horas e dias.
Dados macroeconómicos:
No início da sessão, os movimentos são bastante pequenos. Os mercados na Europa estão a aguardar ansiosamente por uma série de dados e decisões extremamente importantes. Hoje, isso inclui:
- A decisão do Banco Central Europeu sobre as taxas de juro. O mercado não espera alterações na política.
- Nos EUA, a publicação do IPC e do número de pedidos de subsídio de desemprego — cruciais para determinar a direção futura da economia e dos mercados.
A decisão do Banco Central Europeu é crucial para os mercados, pois define a direção do custo do dinheiro na zona do euro. Qualquer mudança, ou mesmo o tom da comunicação, afeta diretamente as avaliações dos ativos e as perspetivas de crescimento. O mercado espera que o Banco Central Europeu não faça nenhuma alteração hoje e mantenha a sua política monetária atual. Os investidores assumem que as taxas de juro permanecerão inalteradas e que quaisquer orientações futuras só aparecerão na comunicação e nas declarações de Christine Lagarde. Esta abordagem significa que o fator chave não será a reunião em si, mas a sua interpretação — o mercado analisará o tom das declarações do banco central.
Os dados dos EUA, por outro lado, têm um impacto significativo nos mercados europeus, pois moldam as expectativas globais em relação à política do Federal Reserve e, consequentemente, aos fluxos de capital. Índices de inflação ou do mercado de trabalho mais fortes do que o previsto podem levar o Fed a manter uma postura mais restritiva, o que geralmente fortalece o dólar e enfraquece o euro. Para as empresas europeias, isso significa simultaneamente condições de financiamento mais difíceis e pressão sobre as avaliações das ações.
Por outro lado, dados mais fracos dos EUA podem apoiar o sentimento no Velho Continente, pois aumentam as chances de cortes mais rápidos nas taxas de juro do outro lado do oceano. Tal cenário melhora o apetite global pelo risco, incentiva o influxo de capital para os mercados acionários e pode se traduzir em um impulso positivo para os índices europeus, incluindo o DAX.
DE40 (D1)
O DAX permanece em fase de correção e consolida-se em torno de uma área de suporte importante, onde a zona de procura e o nível FIBO 38,2 se sobrepõem. A defesa desta área pode abrir caminho para uma recuperação e um novo teste das médias móveis e zonas de resistência mais elevadas, enquanto uma quebra abaixo aumenta o risco de aprofundamento das quedas para os níveis FIBO 50 e 61,8 — ou, em cenários extremos, até mesmo um teste da EMA200.Fonte: Xstation
Notícias da empresas:
Avio (AVIO.IT) — A Bloomberg informa que a fabricante italiana de foguetes está à procura de investidores para financiar investimentos na expansão de infraestruturas e pesquisa. Os investidores estão desapontados com os planos da empresa, que aumentam significativamente a sua dívida. O preço das ações cai mais de 10% na abertura.
Buzzi (BZU.IT), Heidelberg (HEI.DE) — Os fornecedores de cimento receberam uma recomendação positiva do JP Morgan, que prevê resultados acima da média para o setor europeu. Os preços das ações das empresas sobem 8% e 3%, respetivamente.
Adecco (ADEN.CH) — A agência Jefferies elevou a sua recomendação para a Adecco, aumentando o preço-alvo de 18,5 CHF para 24 CHF. As ações da empresa sobem mais de 1%.
Airbus (AIR.FR) — O CEO da empresa de aviação anunciou que, apesar dos atrasos, as entregas das encomendas serão concluídas dentro do prazo. As ações da empresa sobem 2%.
