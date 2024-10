DE40: A investigação sobre a SAP está na mira dos investidores 💡

DAX alemão sob pressão, mas mantém zonas próximas da ATH

SAP perde 3% após anúncio sobre investigação iniciada

JPMorgan reforça sentimento em torno da Air France-KLM

Situação geral do mercado:

A sessão de quarta-feira nos mercados acionistas europeus traz um sentimento misto entre os investidores. O DAX da Alemanha está atualmente a perder 0,20%. O FTSE 100 da Grã-Bretanha está a ganhar 0,37%. Ao mesmo tempo, o CAC40 da França está a perder 0,19%. Hoje, a atenção dos investidores centra-se nas notícias empresariais, especialmente no contexto do escândalo SAP e da recomendação do JP Morgan sobre as acções da Air France.

Volatilidade atualmente observada no mercado europeu em geral. Fonte: xStation

O índice de referência da Alemanha, DE40, está a ser negociado quase 0,50% mais baixo durante a sessão de quarta-feira. Apesar das quedas observadas, o índice baseado em futuros permanece sempre dentro dos seus picos históricos. Parece que os principais pontos de apoio da ampla tendência de alta continuam a ser as zonas de picos recentes e a EMA de 50 dias (curva azul no gráfico). Fonte: xStation

Notícias:

O fabricante alemão de software SAP SE (SAP.DE) está entre as empresas que estão a ser investigadas por funcionários dos EUA por potencial conspiração e cobrança excessiva de agências governamentais. Os advogados do Departamento de Justiça estão a investigar se a SAP - que fabrica software de contabilidade, recursos humanos, cadeia de fornecimento e recursos humanos, cadeia de fornecimento e outros - conspirou ilegalmente com a Carahsoft (um ator dominante no mercado de aquisições de tecnologia governamental. No ano passado, ocupou o 45º lugar na lista da Forbes das maiores empresas privadas dos EUA, com receitas estimadas em 11 mil milhões de dólares) para fixar o preço de venda ao exército dos EUA e a outros sectores do governo. Na terça-feira, os escritórios da Carahsoft foram revistados por agentes do FBI e investigadores militares. O gigante da consultoria Accenture (ACN.US) também está implicado na investigação, de acordo com documentos do governo.

As acções da SAP estão a ser negociadas hoje 3% mais baixas. Fonte: xStation

As acçõesda Air France-KLM (AF.FR) subiram durante as negociações de quarta-feira na Bolsa de Valores de Paris, com o JPMorgan a duplicar a sua recomendação para a companhia aérea de “Underweight” para “Overweight”. Numa análise setorial, o JPMorgan considera que pode haver um “ponto de viragem” no desempenho da transportadora franco-holandesa, cujo preço das acções caiu 40% este ano para mínimos históricos. O seu preço-alvo - fixado em 12,5 euros - indica um potencial de subida de cerca de 40% (relativamente aos níveis de fecho de ontem). O banco espera que a Air France apresente previsões de lucros operacionais (Ebit) 12% superiores à estimativa média de consenso para 2025.

Outras notícias provenientes de empresas individuais no índice DAX. Fonte: Bloomberg Financial LP