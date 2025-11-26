O sentimento do mercado acionista alemão é mais fraco hoje, com o DE40 a cair quase 0,3%, pressionado por quedas nas ações do sector automóvel e um recuo nas ações da BASF. Após uma série de quedas, a Rheinmetall (RHM.DE) está a tentar estabilizar, embora a ação tenha caído quase 25% em relação aos seus máximos históricos, perto de 2.000 euros por ação. A perspetiva de paz na Ucrânia continua a retirar o impulso ascendente do sector de defesa da Europa. As acções da Rheinmetall, Hensoldt, Kongsberg Gruppen, Leonardo, Fincantieri, e BAE Systems registaram quedas notáveis, embora estejam a tentar estabilizar-se hoje.

O Bank of America melhorou a flatexDEGIRO com um preço-alvo de 37,4 euros por ação, apoiando um ligeiro ganho na ação. O JP Morgan observou que os sectores do tabaco, da cerveja e da beleza apresentam perspectivas de crescimento favoráveis. Bloomberg As empresas em destaque hoje são a Zalando, o Commerzbank, a Siemens Energy e o Deutsche Bank que se destacam pela positiva. As ações com pior desempenho são a Brenntag, Fresenius, Porsche, BASF e Volkswagen. Gráfico DE40 (D1) Olhando para os futuros do DAX, o índice reagiu recentemente junto da EMA de 200 períodos (linha vermelha), que testou pela terceira vez desde o verão de 2024. No entanto, o sentimento enfraqueceu novamente hoje, e o benchmark alemão está a aproximar-se do nível dos 23.400. xStation A Rheinmetall reforça as capacidades de formação militar com a Varjo A Rheinmetall continua a expandir-se para além da produção tradicional de hardware ao estabelecer uma parceria com a empresa finlandesa Varjo. Esta iniciativa reflecte uma tendência mais ampla: Os orçamentos de defesa europeus incluem cada vez mais não só a compra de equipamento, mas também investimentos em sistemas de formação avançados. Para os investidores, isto indica a intenção da Rheinmetall de reforçar a sua posição no segmento da simulação militar, que está a crescer rapidamente. A expansão para sistemas de treino com margens elevadas pode tornar-se um importante “pilar de negócio” estratégico, tornando o mercado muito atento a esta cooperação. A Rheinmetall está a unir forças com a Varjo para integrar auscultadores de Realidade Mista nos seus sistemas de treino de veículos, permitindo um treino militar mais flexível e escalável. Afaste-se dos simuladores tradicionais: As tecnologias de Realidade Mista estão a substituir os simuladores grandes e dispendiosos, permitindo a formação em qualquer lugar e a um custo mais baixo - suportando margens mais elevadas e uma implementação mais rápida. A Europa está a aumentar as despesas com tanques, veículos blindados e camiões militares, aumentando a procura de formação avançada de operadores. Potencial de mercado: A Varjo estima que o mercado da Realidade Mista militar atingirá 600 milhões de euros até 2030 .

O mercado global de formação e simulação de defesa poderá atingir 15-20 mil milhões de dólares nesta década. A Varjo foi fundada por antigos engenheiros da Nokia, Microsoft e Nvidia; os seus clientes incluem a Lockheed Martin, a Boeing e a Aston Martin. Cooperação crescente no domínio da defesa: Após a invasão da Ucrânia pela Rússia, as empresas de defesa colaboram cada vez mais, em vez de dependerem apenas de ciclos de desenvolvimento internos lentos e dispendiosos. Relevância estratégica para a Rheinmetall: A Realidade Mista reforça as ambições da Rheinmetall nos sistemas de defesa digital.

O Diretor Executivo Armin Papperger declarou a sua intenção de se expandir nas tecnologias navais e nas startups digitais - a Varjo enquadra-se bem nesta estratégia. Oportunidade de investimento potencial: A Varjo está aberta a investidores estratégicos (“tudo é possível”), criando espaço para uma parceria mais estreita. A Varjo angariou recentemente 40 milhões de dólares de investidores, incluindo a Atomico, a EQT Ventures, a Volvo Car Tech Fund e a Lifeline Ventures, o que lhe dá capital para continuar a expandir-se. Ações da Rheinmetall (D1) As ações da Rheinmetall caíram abaixo da MME de 200 dias pela primeira vez em três anos, sugerindo que os mercados vêem a perspetiva de paz na Ucrânia como cada vez mais realista. Apesar da orientação e dos resultados sólidos, a avaliação da empresa pode sofrer pressões num “cenário de paz”, uma vez que a dinâmica se desloca das ações do sector da defesa para outros setores. xStation

