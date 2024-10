DE40: DAX testa uma importante zona de suporte 💡

Esta sessão de sexta-feira está a ser marcada por um recuo na maioria dos índices bolsistas. O DAX está a recuar cerca de 0,5%. Ao mesmo tempo, o CAC40 de França desce 0,22%.  Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demo Abrir Conta TESTAR A DEMO Download mobile app Download mobile app Fonte: xStation O índice de referência alemão DE40 está a subir quase 0,55% e está atualmente a testar a zona de suporte definida pela EMA de 50 períodos (curva azul no gráfico). Uma quebra desta zona poderia abrir caminho para novas quedas em direção à EMA de 100 períodos. Fonte: xStation Notícias: O Goldman Sachs reviu em alta as perspectivas para as ações da Symrise (SY1.DE) para uma classificação “neutra” com um preço-alvo de 127 euros. Anteriormente, o analista do banco recomendou a venda desta empresa. As acções da empresa estão hoje a ganhar 1%. A aquisição hostil do rival Banco Sabadell (SAB.ES) pelo BBVA (BBVA.ES) foi aprovada pelo Banco Central Europeu. Este é o último obstáculo regulamentar importante que o Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA tinha de ultrapassar antes de os acionistas do Sabadell poderem votar o negócio. O Bank of America aplaudiu os progressos realizados na sequência dos processos judiciais contra o glifosato nos EUA e elevou a sua classificação das ações da Bayer (BAYN.DE) para “neutra”. O preço-alvo foi fixado em 31 euros. A agência de segurança aérea da União Europeia vai exigir inspecções únicas aos motores do Airbus SE A350, depois de um incêndio a meio do voo na Cathay Pacific Airways Ltd. ter obrigado a companhia aérea a suspender temporariamente alguns aviões. A Airbus (AIR.DE) e a Rolls-Royce Holdings Plc (RR.UK), que fabricam os motores Trent XWB que equipam o A350, afirmaram anteriormente que estavam a cooperar com a EASA. As ações destas empresas estão atualmente a perder mais de 1%.   Fonte: Bloomberg Financial LP

Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.