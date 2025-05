DE40 ganha 1,6% com o adiamento das tarifas🚨

🏛️ Donald Trump anunciou no fim de semana que suspenderia a imposição de tarifas de 50% sobre a UE até 9 de julho.  O índice alemão DAX registou uma forte recuperação na segunda-feira, subindo cerca de 1,6% e ultrapassando o nível de 24.000 pontos, tanto no índice à vista como no contrato DE40. A recuperação ocorre após o presidente dos EUA, Donald Trump, ter anunciado que iria adiar a introdução de tarifas de 50% sobre produtos da União Europeia até 9 de julho. A decisão foi tomada após Trump ter falado com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, que salientou que a UE precisava de mais tempo para chegar a um acordo comercial com os EUA. Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demo Abrir Conta Abrir Conta Demo Download mobile app Download mobile app   A relação comercial entre a UE e os EUA é bastante significativa. Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB A recuperação do DE40 e de outros índices futuros europeus segue as fortes quedas de sexta-feira, quando os mercados reagiram fortemente à ameaça da introdução imediata de tarifas elevadas. Hoje, os setores mais expostos à s guerras comerciais, nomeadamente o automóvel e os bens de luxo, foram os que mais ganharam - as ações da Mercedes, BMW e Volkswagen subiram entre 1,9% e 2,1%. Os bancos e as empresas industriais também compensaram as perdas. Hoje, estamos a observar uma ampla recuperação em todos os setores do DAX alemão. Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB O mercado indica que o anúncio de Trump traz alívio, mas não resolve os problemas básicos, pelo que não se pode excluir um regresso a uma maior volatilidade no futuro próximo. Falta cada vez menos tempo até ao início de julho, quando expira a suspensão de 90 dias das tarifas com a maioria dos países do mundo, e o único acordo comercial importante foi alcançado com a Grã-Bretanha. Vale a pena notar que hoje temos o encerramento do mercado no Reino Unido e nos EUA, mas o mercado de contratos está a funcionar. Estamos a assistir a uma forte recuperação dos futuros dos EUA nos principais índices. Na semana passada, a Apple registou uma forte onda de vendas, principalmente devido à s ameaças de Trump de impor tarifas à empresa se esta não trouxer a produção do iPhone para o país.   O DE40 está novamente acima dos 24.000 pontos e está a ser negociado ligeiramente abaixo dos máximos históricos. Também estamos a assistir a uma recuperação nos futuros dos EUA. O suporte principal para o DE40 é a área dos 23.500 pontos, de onde os preços dos contratos recuperaram na sexta-feira e, no início de março, observámos resistência nessa área. Por outro lado, a resistência potencial e o alvo dos compradores podem ser a área de 24.700, na retração de 127,2 da última grande onda descendente. Fonte: xStation5 Â

Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.