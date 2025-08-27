DE40: índices voltam a recuar

Os índices europeus prosseguem a queda de ontem, devido às preocupações com a política e o orçamento franceses. O DE40 perde 0,4% e o ITA40 cai 0,6%. EU50 e UK100 caíram 0,15% e 0,25%, respetivamente. O dólar recuperou algumas perdas em relação ao euro, causadas pela demissão de Lisa Cook por Donald Trump. EURUSD cai 0,5%. O mercado está numa fase de espera pelos resultados da NVIDIA. As acções europeias abrem com mais um dia de quedas. Estas devem-se principalmente à correção dos ganhos da semana passada, na sequência de uma mudança de sentimento e de problemas internos em França. Um voto de desconfiança no governo francês poderia atrasar significativamente a aprovação do orçamento, o que teria consequências negativas para a segunda maior economia da Europa. Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demo Abrir Conta Download mobile app Download mobile app O sentimento empresarial alemão melhora de acordo com o relatório IFO publicado no início desta semana, mas este estado de espírito não é partilhado pelos consumidores alemães. O índice de confiança dos consumidores da GfK fica aquém das expectativas: Publicado: -23.6 (esperado -21.7, anterior -21.7) A Associação de Retalhistas Alemães está a pedir apoio ao governo, no meio de preocupações com o mercado de trabalho e o consumo. Colapso nas empresas de retalho britânicas. O sentimento dos consumidores no Reino Unido continua a deteriorar-se, com as famílias a apertarem o cinto face ao aumento das facturas, à inflação e às perspectivas cada vez mais sombrias do mercado de trabalho. O Deutsche Bank alerta o sector britânico para novas quedas. A Associated British Foods cai 5%, a Wickes e a Kingfisher são objeto de uma revisão em baixa do investimento. O relatório da CBI mostra um declínio nas vendas acima das expectativas. Publicado: -32 (esperado -28, anterior -34) DE40 (D1)

Fonte:Xstation O preço quebrou a partir da anterior formação de triângulo ascendente de médio prazo, estendendo o limite inferior da formação. Um sinal de fraqueza da tendência é o gap de demanda contra a resistência definida pelo pico local. Atualmente, o preço parou na média EMA50. A próxima zona de apoio será uma linha de tendência ascendente menos acentuada, adicionalmente apoiada pela média EMA100. Se o preço também quebrar este limite, pode sinalizar uma inversão da tendência de médio ou mesmo de longo prazo, e o preço pode, então, mover-se em direção à EMA200 e à baixa de junho, ao nível de 23.000 pontos. Notícias da Empresa: JD Sports (JD.UK) - O retalhista britânico de vestuário e calçado desportivo registou outro drástico declínio nas vendas de 3%. No entanto, os investidores continuam confiantes e o preço das ações sobe 2,5%. Rio Tinto (RIO.UK) - O CEO anuncia uma reestruturação da empresa em unidades especializadas na extração de matérias-primas específicas. A divisão será feita em ferro, alumínio, lítio e cobre. As acções da empresa valorizam 0,5%. Hochschild Mining (HoC.UK) - A empresa baixou as suas perspectivas anuais devido aos relatórios decepcionantes das suas minas no Brasil. O preço das ações cai 16%. Rheinmetall (RHM.DE) - A Lockheed Martin propõe uma parceria com o gigante alemão da defesa para a produção de sistemas de mísseis. Atualmente, a Rheinmetall produz principalmente mísseis antiaéreos e a potencial parceria, atualmente em discussão com a Lockheed Martin, visa expandir a produção para incluir mísseis tácticos ATACMS e mísseis ar-terra Hellfire. Segundo a revista WirtschaftsWoche. O preço das ações da Rheinmetall sobe 0,2%.

