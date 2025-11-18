Na terça-feira, os futuros das ações dos EUA estão em queda. Há vários dias, os mercados têm observado uma liquidação prolongada e acentuada das criptomoedas, que parece ser o resultado de uma aversão generalizada ao risco e do aumento da volatilidade nos mercados de ações. A incerteza sobre a sustentabilidade da recente recuperação impulsionada pela tecnologia está a crescer, e a atenção de Wall Street está lentamente a se voltar para o próximo relatório financeiro da Nvidia (NVDA.US), que será divulgado amanhã após o fechamento do mercado dos EUA. Os comentários positivos dos analistas da Evercore ISI não se refletiram no preço das ações hoje, que caíram mais de 2%.
- Na semana encerrada em 18 de outubro de 2025, o número de novos pedidos de subsídio de desemprego nos EUA foi de 232.000, praticamente inalterado em relação ao período anterior e ainda acima da média dos últimos meses.
- O número de pessoas que continuam a receber subsídios foi de 1,957 milhões, um ligeiro aumento em relação aos 1,947 milhões da semana anterior.
- Este número permanece relativamente próximo do seu nível mais alto desde 2021. Durante a paralisação do governo federal, os relatórios de desemprego e os principais dados económicos não foram publicados de acordo com o calendário estabelecido, dificultando a avaliação precisa da situação atual do mercado de trabalho. Nem o dólar nem os índices reagiram a esses dados atrasados. Estamos à espera do relatório do mercado de trabalho na quinta-feira e dos salários reais na sexta-feira.
Entre o setor de tecnologia, a AMD e a Micron se destacam hoje com quedas, corrigindo os ganhos recentes que persistiram apesar da aversão ao risco nos índices. As ações da PDD Holdings da China (proprietária da Temu, PDD.US) também caíram hoje após resultados decepcionantes.
Macroeconomia dos EUA
Revisão mensal dos bens duráveis dos EUA: 0,3% contra 0,4% esperado e 0,4% anteriormente
- Revisão anual dos bens duráveis dos EUA: 2,9% (previsão de 2,9%, anterior de 2,9%)
Encomendas às fábricas dos EUA mensais reais 1,4% (previsão de 1,4%, anterior de -1,3%)
Índice do mercado imobiliário NAHB ficou em 38 contra 37 esperado e 37 anteriormente
USDIDX perde ligeiramente após dados macroeconómicos dos EUA ligeiramente mais fracos do que o esperado, sinalizando um aumento mensal menor do que o esperado nas encomendas de bens duráveis.
Notícias da empresa
As ações da Axalta (AXTA.US) subiram hoje após o anúncio de uma fusão com a Akzo Nobel, que criará uma gigante global de revestimentos industriais com um valor estimado de US$ 25 bilhões. A transação deverá ser concluída entre o final de 2026 e o início de 2027, dando aos acionistas da Akzo Nobel uma participação de 55% na nova entidade e aos acionistas da Axalta 45%. A empresa combinada planeia gerar aproximadamente 17 mil milhões de dólares em receitas anuais e alcançar 600 milhões de dólares em sinergias de custos, 90% dos quais serão realizados nos primeiros três anos. A empresa manterá sedes duplas em Amesterdão e Filadélfia e, após um período de transição durante o qual estará listada em duas bolsas de valores, será finalmente listada na nova NYSE com um novo nome e símbolo. Greg Poux-Guillaume, CEO da Akzo Nobel, liderará a empresa combinada, que compreenderá mais de 100 marcas, 173 fábricas e 91 centros de investigação e desenvolvimento.
A Blue Owl Capital (OWL.US) caiu cerca de 5% após renovada pressão pela decisão de suspender o resgate de ações dos investidores do fundo privado BDC de US$ 1,8 bilhão até que ele se funda com o maior fundo público OBDC, de US$ 17,6 bilhões, no início do próximo ano. Assim que a fusão estiver concluída, os investidores do fundo privado receberão ações da OBDC, o que, dado o atual desconto de mercado, poderá significar perdas de investimento de até 20%. A Blue Owl afirma que isso criará uma plataforma mais eficiente, aumentará o potencial de ganhos e restaurará a liquidez para os detentores de fundos privados, enfatizando que a recente volatilidade da BDC é natural e reflete a dinâmica do mercado, e não uma deterioração na qualidade do crédito.
A LifeMD (LFMD.US) caiu mais de 10% após divulgar resultados do terceiro trimestre que ficaram aquém das expectativas tanto em receita quanto em lucros, apesar do crescimento de 13% nas vendas em relação ao ano anterior. A empresa atualizou as suas orientações para refletir o impacto da venda da maioria da sua participação na WorkSimpli Software. No quarto trimestre de 2025, a empresa espera receitas de 45 a 46 milhões de dólares e um EBITDA ajustado de 3 a 4 milhões de dólares. As receitas para o ano inteiro de 2025 estão agora previstas entre 192 e 193 milhões de dólares, abaixo dos 250 a 255 milhões de dólares anteriormente previstos. Por outro lado, o EBITDA ajustado está previsto entre US$ 13,5 e US$ 14,5 milhões, um aumento de aproximadamente 254% em relação a 2024.
A Ceva (CEVA.US) caiu mais de 10%, mas já recuperou algumas das perdas causadas pela abertura de uma oferta pública de 3 milhões de ações, e as seguradoras receberam uma opção de 30 dias para comprar 450.000 ações adicionais. Todas as ações estão a ser vendidas pela empresa, que planeia usar os recursos para possíveis aquisições ou investimentos em tecnologias ou negócios complementares, bem como para fins gerais, como capital de giro, despesas de capital ou recompra de ações.
Palo Alto - após os resultados
