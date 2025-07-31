DE40: Os índices europeus perdem terreno apesar dos bons resultados das BigTech americanas

A sessão de quinta-feira nos mercados europeus traz um sentimento misto dos investidores, embora o sentimento em Wall Street (em termos de futuros) seja igualmente melhor do que ontem. As empresas europeias de tecnologia destacam-se hoje devido à receção eufórica dos resultados trimestrais de ontem da Meta Platforms e da Microsoft. Também há muita coisa a acontecer na frente geopolítica. Os Estados Unidos concluíram acordos com a Coreia do Sul, o Camboja, a Tailândia e o Paquistão, enquanto a Coreia do Sul enfrenta tarifas de 15%, o que afectou negativamente os preços das acções da Hyundai e da Kia. Além disso, foram impostas tarifas de 25% aos produtos da Índia e de 50% aos produtos do Brasil. Nesta fase, as negociações com o Canadá parecem inúteis devido a divergências políticas.
Fonte: xStation
Volatilidade atualmente observada no mercado europeu mais alargado. Fonte: xStation
O índice alemão DE40 está a cair 0,22% na sessão de hoje, embora permaneça acima das zonas de apoio definidas pela média móvel exponencial de 50 dias (curva azul no gráfico) e a média definida pelas Bandas de Bollinger num histórico de preços de 12 dias com o dobro do desvio padrão como as curvas auxiliares inferior e superior. Enquanto o DE40 permanecer acima dessas zonas, a tendência geral de alta permanece estável. Fonte: xStation
Notícias do mercado
As acções da Heidelberg Materials (HEI.DE) estão a subir ligeiramente depois de terem apresentado resultados do segundo trimestre que excederam o consenso dos analistas. O lucro operacional aumentou 7,9% em relação ao ano anterior para 1,05 mil milhões de euros (previsão: 1,03 mil milhões de euros), o EBITDA foi 6,8% maior em relação ao ano anterior e excedeu ligeiramente as estimativas, enquanto as receitas do grupo aumentaram 3,2% em relação ao ano anterior para 5,68 mil milhões de euros (estimativa: 5,72 mil milhões de euros). Em comparação com a concorrência (Holcim), os analistas do RBC esperam que as acções da Heidelberg Materials tenham um desempenho sólido e, a longo prazo, a diferença de avaliação em relação ao sector deverá diminuir. O conselho de administração manteve a sua previsão para 2025, esperando um lucro operacional de 3,25-3,55 mil milhões de euros e um ROIC de cerca de 10%.
As acções da Lufthansa (LHA.DE) caíram após a publicação dos resultados do segundo trimestre, que excederam as expectativas dos analistas. O EBIT ajustado atingiu 871 milhões de euros (+27% em relação ao ano anterior, previsão: 801 milhões de euros), e a margem EBIT aumentou para 8,4% (6,9% há um ano). As receitas ascenderam a 10,32 mil milhões de euros (+3,1% em termos homólogos), ligeiramente abaixo das estimativas do mercado (10,58 mil milhões de euros), mas o resultado líquido atingiu 1,01 mil milhões de euros, mais do dobro do valor de há um ano. Os segmentos de passageiros, Eurowings e logística registaram uma melhoria significativa da rentabilidade, e a empresa manteve a sua previsão de um resultado EBIT significativamente mais elevado para todo o ano de 2025. Apesar das pressões de custos relacionadas, entre outras coisas, com o dólar americano e as tarifas, a Lufthansa sublinha o impacto positivo das medidas corretivas que está a implementar, esperando mais efeitos nos próximos anos.
A JD.com (JD.US), através da sua filial alemã Jingdong Holding Germany, fez uma oferta voluntária para adquirir a totalidade do capital social da Ceconomy (CEC.DE) a um preço de 4,60 euros por ação. A oferta representa um prémio de aproximadamente 42,6% sobre o preço médio dos últimos três meses (VWAP) e, com o apoio dos acionistas da Convergent, a JD.com já controla 57,1% do capital da Ceconomy antes do lançamento oficial da oferta. A transação será financiada por um empréstimo para aquisição e pelo dinheiro da JD.com e deverá ser concluída no primeiro semestre de 2026.
As acções da Ferrari NV (RACE.IT) chegaram a cair 6% hoje, após a divulgação dos resultados do segundo trimestre de 2025, apesar de a empresa ter registado um aumento de 4% nas receitas, para 1,79 mil milhões de euros, e um aumento de 8% no lucro operacional (EBIT), para 552 milhões de euros, excedendo ligeiramente as expectativas dos analistas. O EBITDA subiu 6%, para 709 milhões de euros, e o lucro líquido aumentou 2,9%, para 425 milhões de euros. O fabricante de automóveis de luxo salientou o impacto positivo da redução das tarifas graças ao novo acordo comercial entre os EUA e a UE e as elevadas encomendas, o que sustenta o otimismo em relação à previsão para o ano inteiro. No entanto, as receitas e as entregas da empresa ficaram ligeiramente abaixo das previsões, o que pode ter contribuído para a queda das acções na bolsa. A Ferrari referiu que, graças à fidelidade dos clientes e ao prestígio da marca, consegue repercutir parcialmente o aumento dos custos aduaneiros nos consumidores.
As ações da empresa estão atualmente a descer 6% e a cair abaixo da EMA de 200 dias (a curva dourada no gráfico). Fonte: xStation
Outras notícias de empresas cotadas na bolsa de valores alemã. Fonte: Bloomberg Financial Lp
