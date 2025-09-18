DE40: Otimismo retoma aos índices europeus

A decisão de ontem da FED trouxe otimismo à sessão de negociação de hoje na Europa. Os principais índices, incluindo o DAX e o Euro Stoxx 50, registaram uma subida ligeiramente superior a 1%. As empresas tecnológicas e de vestuário estão a impulsionar o mercado em alta, beneficiando de melhores previsões, resultados sólidos de dias anteriores e expectativas de melhoria do sentimento dos consumidores devido a taxas de juro mais baixas nos EUA. Os contratos DE40, FRA40 e AUT20 estão a subir mais de 1%. Um fator estabilizador adicional é o acordo entre o lobby bancário italiano e o governo para congelar os activos fiscais diferidos até 2026, que foi recebido positivamente como um sinal de previsibilidade regulamentar. Ao mesmo tempo, alguns investidores permanecem cautelosos, uma vez que se estão a formar posições defensivas no sector bancário no mercado de opções, o que sugere que a desconfiança em relação a futuros encargos fiscais ainda persiste. Os contratos sobre os índices italianos registaram uma subida superior a 0,4%. Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demo Abrir Conta Download mobile app Download mobile app Dados Macroeconómicos. A reunião da Fed terminou com um corte de 25 pontos base nas taxas de juro, o que esteve em linha com as expectativas do mercado. A decisão sinaliza que o FED valoriza a força do mercado de trabalho e a estabilidade do mercado, mas também indicou que a economia dos EUA ainda é forte e ainda não precisa de mais cortes para manter o crescimento. Na Europa, o Banco Central da Noruega também decidiu um corte de 25 pontos base, que foi recebido positivamente pelo mercado. A coroa norueguesa está a fortalecer-se à luz do “corte hawkish”. Hoje, o Banco de Inglaterra também tomou a decisão de manter o atual nível das taxas de juro. O mercado parece sugerir que o Banco de Inglaterra sobrestima a força da economia britânica ou não acredita na trajetória declarada das taxas de juro do banco. A libra, apesar de manter as taxas, está a perder em relação à maioria das principais moedas.

DE40 (D1) Fonte: xStation O gráfico mostra que o índice está a tentar negar o padrão gráfico duplo topo. Se os compradores conseguirem manter o controlo do preço acima da zona da neckline, então o movimento de alta poderá prolongar-se ainda mais. Notícias da empresa: Pets at Home Group (PETS.UK) - A avaliação caiu vários por cento após a saída do diretor executivo da empresa. A empresa também alertou para os riscos para as suas receitas à luz da deterioração do sentimento do consumidor. O acordo entre o lobby bancário italiano e o governo para congelar os activos por impostos diferidos até 2026. Unicredit (UCG.IT) caiu cerca de 1%. Continental (CON.DE) - O fabricante de pneus está a perder mais de 20% da sua avaliação. A empresa de pneus está a perder mais de 20% da sua valorização, devido ao spin-off da “Aumovio”, que se centrará na produção de sistemas de travagem e de software automóvel. Zalando (ZAL.DE) - A empresa de vestuário sobe quase 5%, após a revelação de uma grande compra de acções por um dos investidores.

