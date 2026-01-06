O Presidente da Fed de Richmond, Thomas Barkin, adoptou um tom cautelosamente hawkish, afirmando que os cortes nos impostos, a desregulamentação e as esperadas reduções das taxas deverão proporcionar um estímulo à economia este ano. Ao mesmo tempo, sublinhou que as futuras decisões políticas terão de ser cuidadosamente ponderadas, dados os riscos em ambos os lados do mandato da Fed. Barkin observou que a inflação caiu, mas permanece acima do objetivo, e que o mercado de trabalho não deverá enfraquecer muito mais nos próximos meses. Mais importante ainda, descreveu a atual orientação política como “dentro do intervalo neutro”, marcando uma mudança em relação à caraterização da política no ano passado como “moderadamente restritiva”, e sugeriu que um consumidor e uma economia mais fortes este ano poderiam justificar a manutenção das taxas inalteradas durante mais tempo. Em contraste, Miran, membro do Conselho de Administração da Fed - conhecido pela sua perspetiva consistentemente dovish - avisou que deixar a política demasiado restritiva poderia “sufocar o crescimento nas suas fases iniciais”. Miran argumentou que a inflação já se encontra próximo do objetivo, que a política orçamental irá apoiar a atividade e que as distorções nas componentes da habitação estão temporariamente a distorcer os dados. Ele disse que o Fed deve cortar as taxas em mais de 100 bps este ano e espera que os dados recebidos continuem a apoiar a flexibilização da política. Reação do mercado O par EURUSD recuperou ligeiramente após um recuo impulsionado por leituras mais fracas do IPC alemão e do PMI em toda a Europa. Atualmente, os mercados precificam o primeiro potencial corte de taxas não antes da reunião do FOMC de abril ou junho. xStation 5

