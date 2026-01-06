DAX40 em máximos apesar da economia alemã fraca: porquê?

O DAX40 continua a apresentar crescimentos recorde, mesmo com sinais de estagnação da economia alemã. Este fenómeno levanta a questão: como é que as principais empresas da Alemanha conseguem valorizar no mercado financeiro enquanto a economia parece estagnada? Existem várias razões fundamentais que explicam este comportamento do índice. Desempenho do DAX40 vs economia alemã (2020–2025) Para compreender melhor este fenómeno, vejamos os desempenhos anuais do DAX40 e da economia alemã no período pós-pandemia: DAX40: 2020 (+3,5%)

2021 (+15,8%)

2022 (-12,3%)

2023 (20,3%)

2024 (14,7%)

2025 (anda por volta de +20%) Economia alemã (PIB real) 2020 (-3,8%)

2021 (+3,2%)

2022 (+1,8%)

2023 (-0,3%)

2024 (-0,2%)

2025 (+0,2%) Enquanto o PIB real da Alemanha mostra crescimento quase nulo, o DAX40 regista valorizações expressivas. Mas há explicações para esta aparente divergência. O DAX40 nem sempre reflete a economia alemã Camilla Carvalho Unsplash O DAX40 é um índice ponderado pela capitalização bolsista, o que significa que o desempenho de algumas empresas de maior dimensão pode ter um impacto significativo no índice. Isto pode criar, muitas vezes, a ilusão de que todas as empresas estão a subir em simultâneo, quando na realidade não é assim. Por exemplo, em 2025 a Adidas caiu mais de 28%, enquanto o índice se aproxima de máximos históricos. Além disso, as empresas que compõem o DAX40 são globais. Ou seja, a sua performance não depende exclusivamente da economia alemã, mas sim da capacidade de crescimento da economia global. Portanto, mesmo que o mercado alemão esteja estagnado, o DAX40 pode continuar a valorizar graças ao desempenho internacional destas empresas. Expectativas do mercado e liquidez monetária impulsionam o DAX40 Os mercados financeiros antecipam expectativas futuras, e a liquidez monetária tem um papel fundamental na valorização dos ativos. Desde o COVID-19, o Banco Central Europeu (BCE) implementou políticas expansionistas, aumentando o balanço de forma sem precedentes. Esta liquidez elevada impulsiona os preços dos ativos e cria perspectivas positivas para a economia. Adicionalmente, essa criação artificial de liquidez inflaciona os preços dos bens e serviços que se traduzem em maiores receitas e lucros em termos nominais, o que pode impulsionar os preços dos ativos. Para além disso, as recentes descidas das taxas de juro e a expectativa para mais pacotes de estímulos e reduções adicionais podem também levar ao aumento da cotação dos ativos. PIB real vs PIB nominal É importante distinguir o PIB real do nominal. O crescimento quase nulo do PIB real da Alemanha desconta a inflação, enquanto o PIB nominal considera preços correntes. Se analisássemos o PIB nominal, os números seriam mais próximos do crescimento do DAX40, mostrando que o desempenho do índice não está totalmente desalinhado com a realidade económica, mas sim refletindo valores nominais e fatores globais. International Monetary Fund via FRED Eurostat via FRED

