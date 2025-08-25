DE40: Pequena correção apesar dos bons dados

O discurso de Jerome Powell em Jackson Hole na sexta-feira provocou euforia nos índices. Na manhã desta segunda-feira, os índices europeus começam com uma correção desses ganhos. O DE40 cai 0,36% na abertura, o EU50 cai 0,45%. Dados macroeconómicos: O índice IFO «Sentimento Empresarial» registou um aumento significativo, superando as expectativas. Atualmente, indica 89, em comparação com os 88,6 esperados e os 87 das expectativas anteriores. Este é o maior aumento em dois anos. Um aumento ainda maior é observado no índice de expectativas, que subiu de 90,8 em junho para 91,6 pontos em agosto. Apesar de muitas preocupações, a economia europeia está a ganhar impulso.

Christine Lagarde, na sua última declaração, afirma que o mercado de trabalho europeu lidou muito bem com o choque e sugere que o pior já passou.

A Moody's baixa a classificação de crédito da Áustria devido a preocupações com o crescente défice orçamental.

O mercado de opções favorece cada vez mais a valorização do euro em relação ao dólar. A Europa encerrou o ciclo de cortes nas taxas de juros sem desaceleração económica drástica ou deterioração no mercado de trabalho. Enquanto isso, a pressão sobre o FED para acelerar e aprofundar seu ciclo de cortes nas taxas está a ficar mais forte. DE40: Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demo Abrir Conta Download mobile app Download mobile app A situação técnica do índice está bastante tensa. No intervalo de 1 dia, o preço está num momento crucial. A área em torno de 24.320 é o limite inferior do canal ascendente. Um suporte adicional para esta tendência é a média EMA 50 próxima. Se a atual tendência ascendente não se mantiver, é provável que enfrente uma consolidação dentro dos intervalos de 23.500 a 24.650. Quedas adicionais podem ser protegidas por outra zona de suporte entre 23.500 e 23.000, definida por mínimos locais e reforçada adicionalmente pela média EMA 100. Dados da empresa: Os líderes dos ganhos do mercado de ações europeu começam a semana com quedas. A Valneva (VLA.FR), fabricante francesa de vacinas, perdeu a licença de um de seus produtos nos EUA, resultando em uma perda de mais de 20% e apagando todos os ganhos da semana anterior.

A Ørsted (ORSTED.DK) perde 15% devido a um conflito com a administração presidencial sobre a construção de ventoinhas eólicas perto de Rhode Island.

O agravamento do sentimento em relação às energias renováveis provoca uma queda de quase 4% nas ações da fabricante de ventoinhas eólicas Vestas (VWS.DK).

