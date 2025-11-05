Resumo do dia - Wall Street em ponto de inflexão

Principais conclusões Wall Street sobe com dados sólidos sobre o emprego e os serviços nos EUA.

com dados sólidos sobre o emprego e os serviços nos EUA. O petróleo bruto cai , ultrapassando a barreira dos 60 dólares após um grande aumento nos stocks.

, ultrapassando a após um grande aumento nos stocks. O ouro e a prata sobem, apesar da queda nas expectativas de cortes nas taxas de juros nos EUA.

Futuros das ações dos EUA em alta: Os futuros de Wall Street tiveram uma forte recuperação após dados económicos dos EUA melhores do que o esperado e novas esperanças de que parte das tarifas da era Trump sobre certos países possam ser revogadas.

Os futuros de Wall Street tiveram uma após dados económicos dos EUA melhores do que o esperado e novas esperanças de que parte das tarifas da era Trump sobre certos países possam ser revogadas. Ganhos gerais do mercado: O S&P 500 (US500) subiu quase 0,7% , enquanto o Nasdaq 100 (US100) subiu aproximadamente 1% . O Russell 2000 (US2000) , com um aumento de mais de 1,4% , destacou a amplitude da recuperação, beneficiando particularmente os setores fora da tecnologia.

O subiu quase , enquanto o subiu aproximadamente . O , com um aumento de mais de , destacou a amplitude da recuperação, beneficiando particularmente os setores fora da tecnologia. Resiliência do mercado de trabalho: O relatório de emprego da ADP mostrou um aumento de 42 mil postos de trabalho, superando a previsão de 28 a 30 mil. Os dados sugerem uma potencial melhoria no mercado de trabalho, mesmo em meio a uma suspensão recorde do trabalho do governo.

O relatório de emprego da ADP mostrou um aumento de postos de trabalho, superando a previsão de 28 a 30 mil. Os dados sugerem uma potencial melhoria no mercado de trabalho, mesmo em meio a uma suspensão recorde do trabalho do governo. Dinâmica do setor de serviços: O PMI de serviços do ISM recuperou inesperadamente para 52,4 , significativamente acima da expectativa de 50,8 e dos 50,0 anteriores. Embora o subíndice de preço tenha subido para 70 pontos, o aumento geral foi impulsionado pelos subíndices de atividade empresarial e novas encomendas, apontando para uma resiliência económica .

O recuperou inesperadamente para , significativamente acima da expectativa de 50,8 e dos 50,0 anteriores. Embora o subíndice de preço tenha subido para 70 pontos, o aumento geral foi impulsionado pelos subíndices de atividade empresarial e novas encomendas, apontando para uma . Consolidação do EUR/USD: O par EUR/USD consolidou-se abaixo do nível de 1,1500, devido à queda das probabilidades de um corte nas taxas de juro dos EUA em dezembro. Apesar disso, Miran, do Fed, sugeriu que os EUA precisam de taxas de juro mais baixas, minimizando a probabilidade de um cenário de inflação mais elevada.

Aumento do inventário de petróleo: O relatório do DOE revelou um aumento substancial nos stocks de petróleo bruto, subindo 5,2 milhões de barris por dia, contra as expectativas de um pequeno declínio. Esse aumento no inventário foi atribuído à diminuição da produção das refinarias. Simultaneamente, a queda nos stocks de produtos provocou uma tentativa de elevar os preços do petróleo bruto acima do nível de US$ 60 por barril , mas um quarto teste hoje acabou levando a uma quebra desse suporte. O petróleo caiu 1,2% hoje.

O relatório do DOE revelou um aumento substancial nos stocks de petróleo bruto, subindo por dia, contra as expectativas de um pequeno declínio. Esse aumento no inventário foi atribuído à diminuição da produção das refinarias. Simultaneamente, a queda nos stocks de produtos provocou uma tentativa de elevar os preços do petróleo bruto acima do nível de , mas um quarto teste hoje acabou levando a uma quebra desse suporte. O petróleo caiu hoje. Recuperação dos metais preciosos: O ouro e a prata recuperaram as perdas anteriores, subindo 1,3% e 2,3% , respetivamente, devido ao aumento da incerteza em torno da paralisação do governo. Curiosamente, o ouro subiu apesar das expectativas cada vez menores de cortes nas taxas de juro dos EUA.

O ouro e a prata recuperaram as perdas anteriores, subindo e , respetivamente, devido ao aumento da incerteza em torno da paralisação do governo. Curiosamente, o ouro subiu apesar das expectativas cada vez menores de cortes nas taxas de juro dos EUA. Supremo Tribunal analisa tarifas: O supremo tribunal dos EUA iniciou audiências sobre a legalidade do uso de poderes especiais por Donald Trump para impor tarifas. Os relatórios iniciais indicam que o Tribunal tem dúvidas quanto à legitimidade e base jurídica da decisão de Trump.

O supremo tribunal dos EUA iniciou audiências sobre a legalidade do uso de poderes especiais por Donald Trump para impor tarifas. Os relatórios iniciais indicam que o Tribunal tem dúvidas quanto à legitimidade e base jurídica da decisão de Trump. Índices europeus impulsionados: Os índices PMI dos serviços europeus trouxeram surpresas positivas, impulsionando uma recuperação no mercado bolsista europeu. O DAX (DE40) da Alemanha subiu 0,9% e o CAC 40 (FRA40) da França subiu 0,7% .

Os dos serviços europeus trouxeram surpresas positivas, impulsionando uma recuperação no mercado bolsista europeu. O da Alemanha subiu e o da França subiu . Destaques dos resultados empresariais: McDonald's e AMD avançaram após a divulgação dos seus resultados trimestrais. A McDonald's demonstrou crescimento e resiliência face à atual incerteza (apesar de ter ficado ligeiramente aquém das expectativas), enquanto a AMD apresentou uma forte perspetiva de crescimento contínuo. Em contrapartida, a Arista Networks e a SMCI sofreram correções acentuadas.

e avançaram após a divulgação dos seus resultados trimestrais. A McDonald's demonstrou crescimento e resiliência face à atual incerteza (apesar de ter ficado ligeiramente aquém das expectativas), enquanto a AMD apresentou uma forte perspetiva de crescimento contínuo. Em contrapartida, a e a sofreram correções acentuadas. Observação pós-mercado: Os resultados das gigantes tecnológicas Arm e Qualcomm são esperados após o encerramento de Wall Street.

