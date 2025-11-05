⏫US100 dispara 1% !

Principais conclusões Esperança de alívio da tarifa: O Nasdaq lidera os ganhos, com o Supremo Tribunal a demonstrar ceticismo em relação à autoridade da tarifa de Trump, sinalizando uma potencial redução do risco comercial e dos receios inflacionários.

Confirmação da recuperação técnica: A forte procura na retração de Fibonacci de 50% confirma o fim da recente correção e um impulso de alta sustentado para os índices dos EUA.

A forte procura na confirma o fim da recente correção e para os índices dos EUA. Melhoria nas perspetivas de inflação: Uma decisão contra as tarifas poderia reduzir os custos para as empresas e permitir que o Fed considere cortes de taxas mais rápidos e profundos no futuro.

As recentes audiências no Supremo Tribunal dos Estados Unidos relativas à disputa de tarifa introduzida pela administração Trump podem ter um impacto significativo nos mercados financeiros e na dinâmica atual da recuperação de Wall Street. A questão central perante o tribunal envolve a legalidade da imposição de tarifas a determinados países ao abrigo da Lei de Poderes Económicos de Emergência Internacional (IEEPA). O tribunal demonstrou um claro ceticismo em relação à autoridade do presidente para aplicar tarifas de forma tão ampla, sugerindo que é provável uma potencial limitação a esta prática. Implicações positivas para os mercados e a inflação Para os investidores em ações, as potenciais restrições às tarifas são cruciais, pois podem: Reduzir as tensões comerciais e a volatilidade: Isso mitigaria o risco associado às guerras comerciais, que têm sido um importante fator de incerteza e volatilidade nos mercados há vários trimestres. Limitar a incerteza da política comercial poderia, assim, favorecer a estabilização e o eventual crescimento dos índices, incluindo o S&P 500 e o Nasdaq. Aliviar a pressão inflacionária: uma reversão ao status quo pré-tarifa poderia ajudar a conter a inflação interna, o que poderia levar a Reserva Federal a implementar cortes mais rápidos e profundos nas taxas no próximo ano. Aumentar as margens corporativas: a redução das tarifas diminuiria os custos para as empresas importadoras, impactando positivamente suas margens e perspectivas gerais de lucros. Isso melhora o sentimento dos investidores, favorecendo o aumento da atividade de compra no mercado de ações. Força técnica e perspectivas Embora a decisão final da Suprema Corte só seja esperada para o próximo ano, a mera perspectiva de uma desaceleração da política comercial já é vista como um potencial catalisador para Wall Street. Os investidores estão acompanhando de perto os procedimentos, pois eles sinalizam uma redução nos riscos geopolíticos e comerciais, apoiando um crescimento mais estável do mercado. O Nasdaq 100 (US100) está a subir perto de 1% desde a abertura do mercado (e quase 2% desde seu mínimo intradiário). Tecnicamente, o mercado está a mostrar uma forte reação de procura na retração de Fibonacci de 50,0% da última grande tendência de alta. Se a vela de hoje fechar com um corpo grande e uma sombra inferior significativa, isso sugeriria, de uma perspectiva técnica, uma possível recuperação de longo prazo, com base na análise de velas semelhantes nos últimos meses. A próxima meta para os compradores é ultrapassar o nível de 26.000 pontos. Embora declarar as tarifas de Trump ilegais possa levar à sua reimposição por outros canais, a positividade imediata do mercado é impulsionada pela expectativa de uma decisão de ilegalidade. Por outro lado, os comentários de Trump sobre o caso ainda podem representar um risco para os índices.

