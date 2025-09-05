DE40: Porsche despede-se do DAX, a indústria alemã continua a enfraquecer

A sessão de hoje da bolsa alemã está a ser marcada por alterações significativas na composição do índice DAX. As atenções deslocaram-se para o anúncio de que a Porsche AG vai deixar de fazer parte do índice. A empresa debateu-se com uma combinação de fatores que penalizaram muito o seu desempenho em bolsa. Tais como, as tarifas americanas, enfraquecimento da procura de carros eléctricos e a redução das vendas na China. Neste momento, a maioria dos índices europeus estão a registar ganhos ligeiros. O o NED25 e o AUT20, lideram os ganhos esta manhã, com ganhos de 0,2%. O ITA40 e o SPA35 estão a perder cerca de 0,1%. O DE40 mantém-se próximo dos níveis de abertura. Simultaneamente, verificou-se uma atividade notável por parte dos analistas de investimento. A Mercedes-Benz recebeu uma recomendação positiva de “outperform” com um potencial de crescimento de 13%, e a Heidelberg Materials recebeu uma recomendação de “compra” da Goldman Sachs com um potencial ainda maior, atingindo 26%. Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demo Abrir Conta Download mobile app Download mobile app Isto mostra como os ambientes macroeconómicos e geopolíticos afectam fortemente até os fabricantes de automóveis mais prestigiados. A Sartorius AG também será retirada do DAX, e o seu lugar será ocupado pelo GEA Group e pela Scout24 - ambas as empresas valorizaram claramente nos últimos meses. Dados Macroeconómicos: Hoje, os dados publicados mostraram um declínio nas novas encomendas industriais na Alemanha pelo terceiro mês consecutivo. Isto indica que as preocupações sobre o estado da economia alemã são justificadas. Encomendas de Fábrica M/M Publicado: -2,9% (Previsto: 0,4% Anterior: -0,2%) Encomendas de Fábrica Y/Y Publicado: -3.4% (Anterior: 1.7%) Os dados das vendas a retalho do Reino Unido tiveram um desempenho ligeiramente melhor, o que pode indicar que a condição do consumidor britânico ainda não é tão má como alguns analistas acreditam. Vendas a retalho Y/Y: Publicado: 1.1% (Previsto: 1.2% Anterior: 0.9%) Vendas a retalho M/M: Publicado: 0,6% (Previsto: 0,2% Anterior: -0,3%)

DE40 (D1) Fonte: Xstation O preço reagiu junto dos níveis de FIBO nos 38.2, que é reforçado pela média EMA100. O preço voltou acima da última linha de tendência, onde permanece atualmente. Para se encontrar perto dos máximos e do limite superior do canal de tendência novamente, o preço deveria quebrar a zona em torno de FIBO 23,6, onde a média EMA50 também está localizada. Notícias da empresa: Porsche AG (PAH3.DE) - A prestigiada marca alemã de carros desportivos vai abandonar o DAX após menos de três anos de presença - a decisão resulta de três revisões em baixa das previsões e da pressão das tarifas americanas sobre os carros provenientes da Europa. A empresa perdeu 33% do seu valor ao longo do ano. Mercedes-Benz (MBG.DE) - A CICC deu à empresa uma recomendação de “outperform” com um preço-alvo de 60 EUR, indicando um potencial aumento do preço das acções em 13%. A empresa está a subir 1% na abertura. Heidelberg Materials (HEI.DE) - O Goldman Sachs iniciou uma recomendação de “compra” com um preço-alvo de 240 EUR, indicando um aumento de 26% em relação ao preço atual. A empresa está a subir 0,5% na abertura. E.On (EOAN.DE) - vendeu a empresa checa Gas Distribution à GasNet. Sartorius AG (SRT.DE) - também está a sair do DAX, mas a ação da empresa subiu 2,2% no pré-mercado de hoje .

Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.