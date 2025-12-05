US100 valoriza após resultados do PCE 📈

Os futuros do Nasdaq 100 (US100) estão a subir mais de 0,5 por cento hoje, com o sentimento impulsionado por um relatório de PCE favorável a Wall Street. As expectativas de inflação ficaram em linha com as previsões do mercado, enquanto o consumo pessoal e o rendimento corresponderam em grande parte às projecções dos economistas. Os dados preliminares da Universidade de Michigan para dezembro também apoiaram o tom de alta em Wall Street, mostrando uma melhoria no sentimento do consumidor, juntamente com um declínio nas expectativas de inflação em ambos os horizontes de um ano e cinco anos. Esta combinação reforça a crença dos investidores num corte realista das taxas em dezembro e numa trajetória política dovish de “menor risco” até 2026, o que poderá apoiar os activos de risco, pressionando simultaneamente os rendimentos e o dólar americano.

A reunião entre o Vice-Primeiro-Ministro da China, He Lifeng, e o Secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, deverá ter corrido bem, uma vez que as autoridades chinesas divulgaram uma declaração otimista, salientando a intenção de alargar a cooperação com os Estados Unidos.

Para além da melhoria do apetite pelo risco, as acções da CoreWeave (CRWV.US), uma das acções tecnológicas mais vendidas este ano, subiram mais de 23% nas últimas cinco sessões. O movimento sublinha o desvanecimento das preocupações sobre os gastos com infra-estruturas de IA que estão a ser sobrecarregados. Os analistas da Roth Capital Partners iniciaram a cobertura da empresa de leasing de GPU com uma classificação de compra e um preço-alvo de 110 USD. Fonte: xStation5 As ações do sector tecnológico estão a subir em termos gerais, não só nas infra-estruturas e nos semicondutores, mas também no software. A Salesforce (CRM.US) está a ganhar na sequência dos seus fortes ganhos recentes. Na próxima semana, serão publicados relatórios importantes da Adobe, Oracle e Synopsys, e o seu desempenho poderá moldar o sentimento em relação a todo o sector do software. Fonte: xStation5 Oracle (ORCL.US, D1) As ações da Oracle subiram quase 20% desde os seus mínimos de novembro, mas permanecem cerca de 5 por cento abaixo da EMA de 200 dias e cerca de 50% abaixo dos máximos de sempre. Os lucros da próxima semana (quarta-feira) podem desencadear uma maior volatilidade em ambas as direções. Fonte: xStation5

