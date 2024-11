DE40: reage positivamente aos dados dos PMIs na Europa 📄

Â

O início desta nova semana importante está a trazer uma ligeira recuperação no mercado europeu. Estamos a assistir a ganhos moderados em todos os mercados, impulsionados principalmente por relatórios PMI melhores do que o esperado. Os resultados finais da indústria transformadora ultrapassaram as expectativas dos investidores. A surpresa nas publicações foi positiva para todas as principais economias, com exceção da Itália, onde o PMI desceu dos 48,8 previstos para 46,9. Apesar de os dados serem melhores do que o esperado, ainda não são motivo para um otimismo total, uma vez que o principal índice PMI em todos os países, exceto em Espanha, continua muito abaixo do limiar dos 50 pontos.



O mercado europeu, tal como o americano, está neste momento concentrado nas próximas eleições presidenciais nos EUA. As políticas de Trump em matéria de imigração, impostos e tarifas são geralmente vistas como inflacionistas, o que poderia levar a taxas de juro mais elevadas nos EUA. Por outro lado, uma vitória de Harris seria provavelmente mais uma continuação e uma inevitável inversão do Trump Trade do mercado global, permitindo potencialmente a recuperação das ações europeias em relação às americanas.





Fonte: xStation 5

DAX (gráfico D1)

As quedas no índice alemão estão a ser interrompidas perto da zona de suporte marcada pelos 19.000 pontos. Esta manhã, o índice está a ganhar mais 0,25% testando a zona dos 19.350 pontos. Â

Fonte: xStation 5

Notícias

A Evotek (EVT.DE) está entre as empresas que mais ganharam hoje no mercado alemão. As ações estão a subir mais de 8%, testando a zona dos 7,70 euros. A empresa publicará os seus resultados trimestrais na quarta-feira, 6 de novembro.

As ações da Aston Martin (AML.UK) estão a valorizar 5% após os resultados trimestrais. A chamada de resultados apresentou uma perspetiva mista, mas focada: O terceiro trimestre registou um aumento dos volumes de vendas por grosso, das receitas e da liquidez de caixa estável, apesar de um EBITDA estável. A empresa tem como objetivo um EBITDA de 500 milhões de libras esterlinas até 2025, apoiado por uma sólida carteira de lançamentos de produtos, incluindo o Vanquish, que começa a ser entregue no final de 2024. Os riscos externos decorrentes de problemas na cadeia de abastecimento global e os desafios na China persistem, mas a Aston Martin mantém-se otimista, tendo em vista o crescimento do mercado dos EUA e as eficiências operacionais. A carteira de encomendas estende-se até ao primeiro trimestre de 2025, e um investimento de 2 mil milhões de libras em I&D irá impulsionar a transição para veículos híbridos e eléctricos.

As ações da Burberry (BRBY.UK) estão a valorizar 4,9%, com a notícia de que a Moncler está a considerar uma oferta de compra, suscitada pela publicação de luxo Miss Tweed. O valor de mercado da Burberry caiu 53% no último ano, o que, segundo os analistas, poderá atrair o interesse da Moncler. Embora a Moncler tenha rejeitado a especulação como “rumores infundados”, as fontes sugerem que Bernard Arnault, da LVMH, apoia a potencial aquisição.



