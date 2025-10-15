DE40: Resultados positivos e otimismo cauteloso

Principais conclusões As ações europeias subiram inicialmente, mas reduziram os ganhos devido à cautela dos investidores.

A ASML e a Louis Vuitton reportaram um forte crescimento, impulsionando os índices.

O IPC da Espanha subiu 3% ao ano

Governo francês encontra consenso

BASF com novo preço-alvo

Os mercados acionários europeus iniciaram a sessão de quarta-feira com ganhos evidentes, beneficiando-se do sentimento positivo dos mercados estrangeiros e dos sólidos resultados das empresas. Os investidores reagiram com otimismo aos sinais de melhoria económica e às atitudes mais flexíveis em relação à política monetária. No entanto, à medida que o dia avançava, o entusiasmo diminuiu gradualmente e os principais índices reduziram alguns dos ganhos anteriores, sugerindo uma cautela contínua por parte dos investidores. Os contratos EU50 estão em alta de 0,6%. A nível empresarial, a atenção centrou-se principalmente nos resultados da ASML e da Louis Vuitton hoje. Ambas as empresas apresentaram relatórios sólidos, indicando crescimento em segmentos de negócio importantes, o que apoiou os índices europeus na primeira parte do dia. Além disso, os comentários relativamente moderados de Jerome Powell ontem, após o encerramento da sessão americana, aliviaram alguma tensão no mercado, e o efeito positivo destes comentários só foi totalmente descontado esta manhã. A crise política em França, que nas últimas semanas causou incerteza entre os investidores, parece estar a entrar numa fase de estabilização, após o novo primeiro-ministro ter conseguido garantir o apoio do Partido Socialista. Fonte: Bloomberg Finance Lp No índice alemão, o segmento de materiais e produtos químicos, bem como o de TI, lideram os ganhos. Os setores farmacêutico e de retalho também mantêm o crescimento. As empresas de mídia e telecomunicações são as que mais perdem. Dados macroeconómicos: Os dados mais recentes sobre a inflação ao consumidor em Espanha foram publicados. O índice IPC subiu anualmente para 3%, enquanto mensalmente aumentou 0,2%, o que se revelou acima das expectativas do mercado. Tal nível de inflação pode ser preocupante do ponto de vista da estabilidade dos preços e da futura política monetária do Banco Central Europeu, mas, ao mesmo tempo, sinaliza que o consumo permanece relativamente elevado, apesar da crescente pressão no mercado de trabalho.

DE40 (D1) Fonte: xStation5 O preço está a deslizar lentamente em direção ao suporte em torno de 24.350 pontos, marcado pelas baixas recentes e pela linha de tendência de longo prazo. Os compradores não conseguiram defender o nível FIBO 23,6, indicando uma procura fraca. Novas quedas sugerem uma provável correção em direção ao forte suporte no nível FIBO 50, onde também se encontra a média EMA100. Se os compradores quiserem recuperar a iniciativa, devem superar a resistência em 24.550 pontos, o que poderia abrir caminho para outro ATH.

Notícias de empresas: LVMH (MC.FR) - A gigante da moda e dos artigos de luxo registou um aumento de 13% na sessão de hoje, após publicar resultados fenomenais. A empresa superou o consenso dos analistas em relação às receitas, registando um crescimento nas vendas com destaque para um aumento de 2% nos principais mercados - China. ASML (ASML.NL) — A empresa holandesa, um pilar de todo o mercado de semicondutores, também divulgou resultados muito positivos. Não conseguiu superar as expectativas em relação ao EPS, mas as estimativas de receita foram superadas. O apetite por semicondutores parece insaciável, gerando encomendas no valor de 5,4 mil milhões de euros — acima das expectativas. A empresa registou um aumento de 3%. BASF (BAS.DE) — A empresa química registou uma subida de 1% depois de a City ter aumentado o preço-alvo da empresa. BMW (BMW.DE) — O gigante automóvel alemão recebeu uma descida na classificação da Jefferies, que alterou a recomendação para «manter», apontando a Mercedes como uma proposta de investimento mais vantajosa. A variação na avaliação da empresa continua a ser limitada. Stellantis (STELA.IT) — O conglomerado automóvel anunciou investimentos de 13 mil milhões nos EUA para contornar as tarifas. O preço das ações subiu mais de 2%. Lufthansa (LHA.DE) — O Morgan Stanley rebaixou a recomendação da empresa para “subponderar”, e a empresa reage com uma queda de preço de cerca de 0,5%.

