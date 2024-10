Deckers Outdoor ganha 11,50% graças a um crescimento de 20% nas vendas 📌

A Deckers Outdoor Corp (DECK.US) subiu inicialmente até 13% (agora +11,30%) depois de a empresa ter relatado fortes lucros fiscais do segundo trimestre, com as vendas líquidas a aumentarem 20% em relação ao ano anterior para 1,31 mil milhões de dólares, ultrapassando o consenso dos analistas de 1,2 mil milhões de dólares. O crescimento foi impulsionado pela forte procura das marcas Hoka e UGG, com as vendas da Hoka a aumentarem quase 35% e as da UGG a subirem 13%. Esta dinâmica positiva levou a Deckers a aumentar a sua orientação para o ano inteiro, prevendo agora 4,8 mil milhões de dólares em vendas líquidas com um EPS ajustado de 5,15 a 5,25 dólares.

Resumo financeiro:

Vendas líquidas : 1,31 mil milhões de dólares (+20% YoY), acima da estimativa de 1,2 mil milhões de dólares. Vendas da Hoka : 570,9 milhões de dólares (+35% em relação ao ano anterior), acima da estimativa de 517,7 milhões de dólares. Vendas da UGG : 689,9 milhões de dólares (+13% em relação ao ano anterior), acima da estimativa de 634,4 milhões de dólares. Vendas da Teva : 22 milhões de dólares (+2,3% em relação ao ano anterior). Vendas da Sanuk : 2,8 milhões de dólares (-48% em relação ao ano anterior).

: 1,31 mil milhões de dólares (+20% YoY), acima da estimativa de 1,2 mil milhões de dólares. Margem Bruta : 55,9%, acima dos 53,4% em relação ao ano anterior, a estimativa era de 52,1%.

: 55,9%, acima dos 53,4% em relação ao ano anterior, a estimativa era de 52,1%. Vendas no Atacado : $913.7 milhões (+20% YoY), acima da estimativa de $823.2 milhões.

: $913.7 milhões (+20% YoY), acima da estimativa de $823.2 milhões. EPS ajustado : $1,59, bem acima da estimativa de consenso de $1,2.

: $1,59, bem acima da estimativa de consenso de $1,2. Orientação de vendas líquidas para o ano inteiro : Aumentou para US$ 4,8 bilhões.

: Aumentou para US$ 4,8 bilhões. Orientação para o EPS ajustado para o ano inteiro: $5,15-$5,25.

A administração destacou a expansão do pipeline de inovação da Deckers e o potencial de crescimento internacional, particularmente para a Hoka e a UGG. Apesar de projetar um abrandamento sazonal na segunda metade do ano fiscal, a empresa prevê uma força contínua dos lançamentos de novos produtos e uma maior presença no mercado estrangeiro. Em particular, o aumento da previsão da margem bruta de 55% para 55,5% reflecte uma distribuição disciplinada e uma forte dinâmica de vendas a preço total em todas as marcas, posicionando a Deckers para um crescimento contínuo num mercado de calçado competitivo.

Gráfico de preços (intervalo D1)

A capitalização bolsista da empresa subiu 11,50% hoje, tornando-se o segundo maior ganho no índice S&P 500, a seguir à Tapestry (+14,40%). O preço das acções subiu para $170, próximo do seu máximo histórico atingido antes do desdobramento de acções 6:1.

Fonte: xStation 5