Destaques da manhã, 01/09/25

O tribunal de recurso dos Estados Unidos decidiu, durante o fim de semana, que a maioria das tarifas impostas por Donald Trump são ilegais, nomeadamente as impostas ao Canadá, México e China, bem como as tarifas recíprocas. Segundo o tribunal, a Lei dos Poderes Económicos de Emergência Internacional (IEEPA) não confere ao presidente a capacidade de impor tarifas unilateralmente. Alguns analistas salientam que estes poderes apenas permitem ao Presidente regular as importações, enquanto as tarifas são da competência do Congresso.

A decisão foi suspensa até 14 de outubro para permitir um novo recurso. Espera-se que o caso chegue ao Supremo Tribunal, mas as probabilidades actuais favorecem a revogação das tarifas mais significativas, deixando apenas as que se destinam a sectores específicos. Esta medida poderá aliviar a situação de muitas empresas e melhorar as perspectivas de crescimento económico.

O Nasdaq perdeu mais de 1% na sexta-feira, enquanto o S&P 500 caiu mais de 0,6%. A principal venda ocorreu em ações de tecnologia. Os futuros continuam a cair esta manhã, após uma tentativa de recuperação. O US100 está a cair 0,2%, enquanto o US500 caiu 0,11%. A venda foi parcialmente motivada pela notícia de que a Alibaba vai produzir os seus próprios chips de IA, visando a independência da Nvidia . As acções da Alibaba perderam mais de 3% na sexta-feira.

Os índices asiáticos estão a registar uma forte venda, embora a maioria das quedas tenha sido contida. O JP225 está a cair 0,12%, enquanto o CH50cash caiu 0,88%. Vale a pena notar, no entanto, que o mercado de acções chinês foi um dos mais fortes em agosto. O contrato CH50cash acima mencionado valorizou quase 10%, impulsionado pelas empresas tecnológicas.

O DE40 está a cair esta manhã e permanece abaixo dos 24.000 pontos.

O EURUSD está a ser negociado em torno dos 1,1711, seu nível mais alto desde 25 de agosto. Os dados da inflação PCE de sexta-feira atenderam às expectativas, sugerindo que a Reserva Federal está preparada para cortar as taxas de juros.

O petróleo WTI está abaixo dos $64 por barril, estendendo ligeiramente as quedas do final da semana passada.

O PMI oficial da indústria da China ficou em 49,4, contra uma expetativa de 49,5 e um nível anterior de 49,3. O PMI de serviços subiu para 50,3, em linha com as expectativas.

O PMI da indústria transformadora Caixin/S&P Global China, que se centra nas empresas mais pequenas, subiu para 50,5, ultrapassando as expectativas de 49,7 e o nível anterior de 49,5.

O PMI da indústria transformadora do Japão foi de 49,7, contra uma expetativa de 49,9 e um nível anterior de 48,9.

O PMI da indústria da Austrália subiu para 53,0, superando as expectativas de 52,9 e o nível anterior de 51,3.

O aumento da concorrência está a forçar a Tesla a reduzir os preços do seu Modelo 3 na China em 3,7%. O preço é agora de aproximadamente US $ 36.000.

A Bitcoin está a recuar novamente, ligeiramente acima de $107.000.

está a recuar novamente, ligeiramente acima de $107.000. O mercado nos EUA e no Canadá está fechado hoje devido ao Dia do Trabalho

Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.