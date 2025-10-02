Destaques da manhã (02.10.2025)



A sessão asiática trouxe fortes ganhos para os principais índices de ações; o Nikkei subiu mais de 1,2%, enquanto o Hang Seng de Hong Kong valorizou 1,6%. O mercado centrou-se no acordo da Samsung e da SK Hynix com a OpenAI; as ações da SK Hynix atingiram um máximo de 25 anos (+9%), enquanto a Samsung valorizou mais de 4%. Do ponto de vista macroeconómico, o sentimento dos consumidores no Japão registou uma ligeira melhoria, subindo para 35,3, contra 35,2 e 34,9 anteriormente.

A recuperação na Ásia traduziu-se numa melhoria do sentimento para os futuros dos índices europeus e americanos, com o US100 a subir 0,25% em direção ao nível 25.100. Às 10:00, os dados do mercado de trabalho da zona euro serão divulgados, seguidos pelos pedidos de desemprego dos E.U.A., às 13:30, e uma revisão das encomendas de bens duráveis, às 13:00

Os dados de emprego ADP de ontem, mais fracos do que o esperado, foram bem recebidos pelos mercados, alimentando as expectativas de cortes adicionais das taxas da Reserva Federal ainda este ano. Amanhã, o relatório do NFP será provavelmente adiado, deixando o Fed com dados do mercado de trabalho bastante dovish, sugerindo ainda mais 2 cortes este ano.

De acordo com o Goldman Sachs, a probabilidade de um crescimento económico acelerado nos EUA aumentou. Por outro lado, a S&P Global advertiu que o atual encerramento do governo dos EUA está a acrescentar incerteza às perspectivas económicas mais amplas.

A Fitch Ratings comentou a paralisação do governo dos EUA : Uma interrupção prolongada poderia abrandar ligeiramente o crescimento económico dos EUA. (...) O impacto macroeconómico da paralisação é limitado a curto prazo". Os mercados vêem o encerramento como potencialmente dovish, o que apoia o ouro mas tem impacto no dólar americano

As ações da Intel valorizaram ontem depois de a Semafor ter informado que a empresa está agora em conversações iniciais para adicionar a AMD como cliente de fundição. Além disso, as ações da Pfizer subiram mais de 6% depois de os analistas da BMO terem melhorado a sua classificação e de o Politico ter noticiado que Trump adiou as tarifas farmacêuticas para negociar os preços dos medicamentos.

Na semana passada, Trump ameaçou aplicar tarifas de três dígitos às importações de produtos farmacêuticos a partir de quarta-feira. A Casa Branca diz agora que poderá não ter de as impor. De acordo com um funcionário da Casa Branca, a administração Trump suspendeu o seu plano de imposição de direitos aduaneiros para negociar acordos com gigantes farmacêuticos, a fim de evitar tarifas mais elevadas sobre os seus produtos de marca, como o anunciado com a Pfizer.

