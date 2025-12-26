Três mercados a observar na próxima semana (26.12.2025)

À medida que entramos nos últimos dias de 2025 e no início de 2026, a virada do ano — normalmente um período de baixa atividade — apresentará um calendário económico surpreendentemente denso. Entre os lançamentos mais importantes estão o relatório semanal de inventário de petróleo, que foi remarcado, e as atas da reunião do FOMC. Embora a próxima semana coincida com a primeira sexta-feira do mês, o relatório Non-Farm Payrolls (NFP) foi adiado. Com as principais bolsas fechadas em 31 de dezembro e 1 de janeiro, os investidores devem-se concentrar no EURUSD, na prata e no US500. EURUSD Os próximos dias trazem uma série de dados macroeconómicos dos EUA: vendas pendentes de imóveis na segunda-feira, pedidos iniciais de subsídio de desemprego na quarta-feira e PMIs finais de dezembro para a indústria transformadora, tanto para a zona euro como para os Estados Unidos, na sexta-feira. Devido ao feriado de Ano Novo na quarta-feira, a ata da reunião do FOMC de dezembro foi adiada para terça-feira. Este será um evento crucial para o dólar americano. A retórica após a recente decisão da Fed foi ambígua, marcada por uma divisão significativa entre os votantes, por um lado, e previsões que justificam novos cortes nas taxas, por outro. A ata poderá esclarecer qual destas forças dominará a valorização da moeda. PRATA A extrema incerteza geopolítica e um défice estrutural de oferta estabeleceram a prata como líder indiscutível em amplas classes de ativos em 2025. A perspetiva para o final do ano é intrigante: enquanto alguns investidores podem optar por realizar lucros, outros provavelmente irão perseguir a tendência ascendente agressiva. Embora os dados dos EUA e as atas do FOMC continuem a ser relevantes, a trajetória da prata pode ser mais influenciada por atualizações sobre as negociações de paz entre a Ucrânia e a Rússia e o estado do bloqueio naval dos EUA à Venezuela. US500 Um 2025 turbulento está a chegar a um final otimista para os futuros ligados ao principal índice de ações dos EUA. Notavelmente, o US500 atingiu novos máximos históricos antes do feriado de Natal, enquanto o US100, fortemente tecnológico, continua a ficar para trás. Semelhante ao mercado de metais preciosos, os futuros de índices podem estar sujeitos a um reequilíbrio de carteiras no final do ano. No entanto, a época continua a ser um fator; a segunda metade de dezembro tem historicamente favorecido as ações dos EUA, e o mercado está agora a aproximar-se de janeiro, estatisticamente um dos meses mais fortes para retornos totais médios.

