Destaques da manhã 05/09/25

Os índices em Wall Street terminaram a sessão de ontem em terreno positivo- o S&P 500 e o Dow Jones subiram 0,8%, atingindo novos máximos históricos, o Nasdaq subiu 1% e o Russell 2000 1,3%. O otimismo foi apoiado pelas expectativas de cortes nas taxas de juro pela Reserva Federal.

O sentimento foi reforçado pelos dados mais fracos do mercado de trabalho nos EUA - o relatório ADP mostrou um menor crescimento do emprego. Os investidores estão agora à espera do relatório oficial do BLS, que poderá confirmar a necessidade de cortes nas taxas.

As yields das obrigações americanas caíram para mínimos de quatro meses. O ouro manteve-se perto dos máximos históricos, enquanto os preços do petróleo caíram em antecipação da reunião da OPEP+.

No Japão, os dados macroeconómicos surpreenderam positivamente - os salários subiram 3% em termos anuais e as despesas das famílias 2,2% em termos anuais.

Entre as empresas em alta em Wall Street, destaca-se a American Eagle, cujas acções subiram 38% graças a uma forte previsão de vendas. A T. Rowe Price também valorizou (+5,8%) depois de ter anunciado uma parceria com a Goldman Sachs.

A Broadcom excedeu as expectativas no terceiro trimestre de 2025 - as receitas aumentaram 22% em relação ao ano anterior, para 16 mil milhões de dólares, os ganhos por ação ascenderam a 1,69 dólares, em comparação com a previsão de 1,66 dólares, e o segmento de IA cresceu 63% para 5,2 mil milhões de dólares, com uma previsão de 6,2 mil milhões de dólares no próximo trimestre; a empresa também anunciou um novo contrato de IA no valor de 10 mil milhões de dólares com a OpenAI e aumentou a sua previsão para o quarto trimestre para 17,4 mil milhões de dólares, resultando num aumento de 3-4,6% no preço das ações nas negociações após o expediente.

O mercado de criptomoedas mostra sinais de cautela - a Bitcoin continua a ser negociada perto dos 110.000 USD.

