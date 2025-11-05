Destaques da manhã (05.11.2025)

Principais conclusões As bolsas americanas registaram perdas significativas na terça-feira, em particular no sector tecnológico (-2,3%) e nos semicondutores (-3,7%), enquanto o NASDAQ caiu cerca de 2%, o S&P 500 desceu 1,17% e o Dow Jones desceu mais de 0,5%, devido à realização de lucros e a preocupações com uma potencial correção do mercado.

Os mercados da Ásia-Pacífico continuaram a liquidação de Wall Street, com as maiores perdas no Japão e na Coreia do Sul, enquanto a China e Hong Kong registaram alterações mínimas graças ao alívio tarifário e ao apoio do PBOC.

As criptomoedas e as matérias-primas continuam sob pressão, alimentadas pelas preocupações com o risco de mercado e pela postura hawkish da Fed.

Os mercados americanos registaram fortes quedas esta terça-feira, com os sectores da tecnologia e do consumo discricionário a sofrerem a maior pressão. O NASDAQ caiu cerca de 2%, o S&P 500 caiu cerca de 1,17% e o Dow Jones Industrial perdeu ligeiramente mais de 0,5%. O sector da tecnologia foi o mais atingido, caindo cerca de 2,3%, com as empresas de semicondutores a enfraquecerem particularmente, caindo até 3,7%. Os mercados estavam a realizar lucros no meio de preocupações sobre uma possível correção após um período prolongado de ganhos.

No terceiro trimestre de 2025, a AMD superou as expectativas do mercado, registando receitas recorde de 9,25 mil milhões de dólares, impulsionadas pelos segmentos "Cliente" e "Jogos", com as previsões para o quarto trimestre a projectarem um maior crescimento para 9,3-9,9 mil milhões de dólares. A empresa está a aumentar os investimentos em I&D e a garantir encomendas importantes relacionadas com a IA, demonstrando que a sua estratégia está a gerar receitas reais, apesar de uma ligeira falha na margem bruta.

Na Ásia-Pacífico , registou-se uma ampla venda de acções, continuando as quedas de Wall Street. Os investidores estão a reagir às crescentes preocupações com a sobrevalorização das acções tecnológicas e com o potencial abrandamento económico.

O Japão sofreu as maiores perdas, com o Nikkei 225 a cair 3% e o Topix a registar a sua pior sessão em mais de seis meses. As empresas tecnológicas lideraram as quedas, com o SoftBank Group a perder cerca de 10% e a pressão de venda a estender-se aos fabricantes de semicondutores.

Na Coreia do Sul, o índice KOSPI caiu 4,8%, principalmente devido às fortes quedas da Samsung e da SK Hynix, o que provocou uma breve paragem na negociação de futuros.

Em Hong Kong, o índice Hang Seng caiu 0,28%, enquanto o Shanghai Composite da China permaneceu ligeiramente positivo (+0,05%), depois de Pequim ter anunciado uma suspensão temporária das tarifas de 24% sobre os produtos norte-americanos durante um ano, mantendo as tarifas de 10% em vigor, o que impulsionou brevemente o sentimento dos investidores.

Na Austrália, o S&P/ASX 200 caiu 0,24%, seguindo a tendência global de redução do risco e enfraquecendo a procura de activos relacionados com a tecnologia.

O primeiro-ministro chinês, Li Qiang , alertou para o facto de o aumento das medidas de protecionismo e as medidas comerciais unilaterais estarem a perturbar a ordem económica mundial, apelando à cooperação e à defesa do comércio livre num contexto de abrandamento do crescimento. Ao mesmo tempo, a China suspendeu por um ano as tarifas de 24% sobre os produtos norte-americanos, mantendo as tarifas de 10%, o que ajudou a limitar as perdas do mercado bolsista e aliviou o fortalecimento do iene.

Na China, o PMI dos serviços caiu para 52,6 em outubro, o nível mais baixo em três meses, com a contração das encomendas de exportação e a diminuição do emprego. Entretanto, o PBOC fixou a taxa de referência do yuan em 7,0901 por dólar, ligeiramente mais forte do que o esperado (7,1336), sinalizando um apoio modesto à moeda chinesa.

O Canadá aumentou as suas previsões de défice e reduziu as projecções de crescimento para este ano.

No Japão, as minutas da reunião de setembro do Banco do Japão confirmaram uma abordagem cautelosa à normalização da política monetária.

O índice do dólar americano (DXY) ultrapassou os 100 pts pela primeira vez desde 1 de agosto, atingindo os 100,255 e recuperando cerca de 4,2% desde 18 de setembro.

Os preços do cobre estão a cair pelo quinto dia consecutivo nos mercados globais.

No mercado das criptomoedas, a Bitcoin esteve sob forte pressão, caindo abaixo dos 100.000 USD. O Ethereum também registou quedas, recuando quase 8%.

