Destaques da manhã (06.11.2025)

Principais conclusões Ganhos tecnológicos mistos: A Qualcomm superou as previsões, mas caiu no pós-mercado devido a uma grande redução de impostos; a Arm subiu com uma forte receita e orientação.

O dólar americano perdeu terreno, empurrando de volta acima de 1,15. China dá sinais de conformidade: A China fez a sua primeira compra de trigo dos EUA em mais de um ano, interpretada como um passo positivo para as relações comerciais.

Acções dos EUA recuam: Os índices dos EUA recuperaram algumas perdas recentes, mas os futuros acabaram por reduzir os ganhos acentuados de ontem. O S&P 500 fechou a sessão de dinheiro em alta de 0,37% , enquanto o Nasdaq subiu 0,65% .

O dólar está nitidamente mais baixo hoje; está de volta acima de , é negociado acima de e defende o nível de suporte . Qualcomm supera as expectativas: A Qualcomm relatou fortes resultados para seu quarto trimestre fiscal de 2025, fornecendo uma orientação otimista. A receita atingiu US $ 11.27 bilhões (vs. previsão de US $ 10.8 bilhões), marcando um aumento de 10% A / A, com EPS ajustado em US $ 3.00 (vs. US $ 2.87 esperados). No entanto, a empresa registou uma perda GAAP de 3,12 mil milhões de dólares devido a uma redução pontual de 5,7 mil milhões de dólares relacionada com impostos . As ações caíram 3% nas negociações após o expediente.

está alegadamente a pedir ao governo dos EUA em garantias de empréstimo para financiar a expansão da sua infraestrutura de IA. Anúncio de Trump em meio à crise aérea: Donald Trump deve fazer uma declaração hoje às 15:00 (CET). Os meios de comunicação social sugerem que o anúncio visa desviar as atenções da crise das viagens aéreas nos EUA, causada pelo encerramento do governo que limita o trabalho dos controladores aéreos. O número de voos está a diminuir drasticamente, com planos de encerramento de 30 aeroportos.

Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.