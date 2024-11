Destaques da manhã: (07.11.2024)

O efeito da vitória de Trump nas eleições presidenciais fez com que a sessão de ontem em Wall Street terminasse com ganhos consideráveis em todos os índices bolsistas. O Russell 2000 foi o que mais ganhou, com uma subida diária de 5,84%. Ao mesmo tempo, o Nasdaq subiu 2,95%, o Dow Jones 3,57% e o S&P500 2,53%.

As ações da China e de Hong Kong também estão a ganhar, apesar das preocupações generalizadas com a presidência de Trump e das expectativas de mais programas de estímulo à economia. No momento da publicação, o China A50 está a ganhar 2,3% numa base intradiária.

Hoje, os futuros baseados nos índices de ações apontam para ganhos contínuos nos EUA, apesar do sentimento mais fraco na Europa, onde os futuros estão a registar quedas no momento. O contrato Nasdaq está atualmente a ganhar 0,27%, enquanto os futuros DAX e CAC40 estão a cair 0,25% e 0,2%, respetivamente.

Na parte da manhã, uma tentativa de recuperação após a queda histórica de ontem é observada no par EURUSD. O par de moedas chave está a oscilar perto da zona 1,074. Ao mesmo tempo, o USDJPY está a manter-se acima do nível 154,00.

Em geral, as moedas antípodas estão a ter um melhor desempenho no início da sessão de quinta-feira, enquanto o dólar e o euro estão a passar por uma correção descendente.

A atenção dos investidores voltou-se hoje para a decisão chave da Reserva Federal, às 19:00 GMT. Acredita-se que a Reserva Federal irá decidir cortar as taxas de juro em 25 pontos base, retomando assim o ciclo de flexibilização monetária que já começou. Como é habitual, às 19:30 GMT, conheceremos os comentários de Jerome Powell, que iniciará a conferência de imprensa após a decisão.

No entanto, as decisões dos bancos centrais para hoje não ficam por aqui, uma vez que o Norges Bank, o Sveriges Riksbank, o CNB e o BoE apresentarão as suas novas decisões.

O mercado em alta das criptomoedas, que levou o BTC a novos máximos históricos hoje, está a diminuir um pouco. A Bitcoin está atualmente a perder 1,2%, no entanto, o Ethereum retomou os ganhos e ganhou 3% hoje.

No mercado de commodities, não estamos a ver movimentos excessivos de preços hoje. O NATGAS está a ganhar cerca de 0,8%. Ao mesmo tempo, o petróleo bruto WTI ganha 0,02%, o ouro perde 0,14% e a prata perde 0,4%. Mapa de calor da volatilidade atualmente observada no mercado forex. Fonte: xStation Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demo Abrir Conta TESTAR A DEMO Download mobile app Download mobile app

Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.