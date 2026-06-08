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Geopolítica – escalada Irão/Israel: No domingo, o Irão disparou foguetes contra Israel pela primeira vez desde o início do cessar-fogo em abril, invocando violações norte-americanas do bloqueio naval e atividades no Líbano. Israel respondeu com ataques a cerca de 10 alvos militares no oeste e centro do Irão, ignorando os apelos de Trump à contenção; chegaram também ao conhecimento do público rumores sobre ataques lançados a partir do Iémen contra Israel e bombardeamentos não confirmados contra a base Prince Sultan, na Arábia Saudita.
Geopolítica, continuação – impasse diplomático: Trump afirmou publicamente que Netanyahu "não terá escolha" e terá de aceitar o acordo – mas um diplomata iraniano declarou explicitamente que um acordo com Trump "já não é possível nesta fase". A ausência de um caminho claro para a desescalada está a sustentar o prémio de risco nos mercados.
Reação do Petróleo: O WTI subiu cerca de +4,7% para ~$94,4, e o Brent registou uma margem semelhante, situando-se em torno dos $97; os preços estão a refletir simultaneamente a troca de tiros entre o Irão e Israel e o facto de o encerramento do Estreito de Ormuz ter reduzido a produção real da OPEP+ de 42,77 milhões de b/d (fevereiro) para 33,19 milhões de b/d (abril) — a maior crise de oferta na história da organização. A OPEP+ está a aumentar os limites de produção em 188 000 b/d pela quarta vez consecutiva a partir de julho, mas esta é, em grande parte, uma decisão "no papel" — a maioria dos membros é incapaz de atingir sequer as suas quotas anteriores.
Fed – mudança de rumo: do "pivot" para a subida de taxas: Os dados do emprego (payrolls) de maio (+172 000, o terceiro mês forte consecutivo), combinados com o choque energético do Irão, empurraram a probabilidade de uma subida de taxas por parte da Fed antes do final do ano para mais de 70–75% (face a 45% na semana anterior, de acordo com o CME FedWatch). A Goldman Sachs adiou os primeiros cortes de taxas para 2027; a Capital Economics prevê explicitamente duas subidas de 25 pontos base este ano; Hammack, da Fed, sinaliza que, com a inflação persistentemente elevada, poderá ser necessária uma subida "em breve".
Wall Street na sexta-feira – o vermelho domina, mas a rotação é evidente: O mapa térmico (heatmap) da sessão de sexta-feira mostra uma venda massiva (sell-off) no setor tecnológico: MU -13,25%, INTC -11,28%, AMD -10,86%, AVGO -7,92%, AMAT -9,71%, META -5,51%, MSFT -2,66%, NVDA -6,2%. Está a emergir claramente uma rotação defensiva — a Saúde permaneceu no verde (JNJ +2,02%, WMT +4,09%, KO +3,46%, PG +4,09%), bem como algumas empresas industriais (UNP +13,19%, ETN) e de transportes; este é o retrato clássico de um mercado a mudar de "crescimento/momento" (growth/momentum) para "valor/defensivo" (value/defensive).
Ásia – Sell-off no setor tecnológico, KOSPI no limite: O KOSPI caiu 8–8,4% no seu ponto mais baixo (acionando um circuit breaker) e terminou a sessão a perder cerca de 5% — 13% abaixo dos máximos históricos da semana passada; os investidores estrangeiros venderam um total líquido de aproximadamente 801 milhões de dólares em ações apenas até ao meio-dia, hora local. Nikkei -3,7%, Nikkei Tokyo Electron -6,7%, SoftBank -7,5%, TSMC -2,1%, TAIEX -3,9%; os analistas da Nomura sublinham que se trata principalmente de "vendas forçadas" após um posicionamento excessivo, e não de uma mudança na tese de longo prazo sobre a IA.
Futuros europeus antes da abertura: Os futuros do DAX/DE40 estão a cair cerca de 0,5% antes da abertura; o EU50 segue uma tendência semelhante; os futuros europeus recuaram ~1% em resposta ao sell-off asiático. A forte exposição dos índices europeus aos setores dos semicondutores (ASML, Infineon) e da energia sugere que a abertura será mista: a energia poderá registar ganhos, enquanto a tecnologia/crescimento continuará sob pressão.
Divisas – Dólar em máximos de dois meses, iene sob pressão: O índice DXY fixou-se nos 100, o EUR/USD recuou para cerca de 1,1507 (mínimo de dois meses), o GBP/USD fixou-se em torno de 1,3316 (mínimo de tres meses) e o AUD/USD atingiu o mínimo de dois meses nos 0,7016. O USD/JPY permanece acima de 160 – o iene anulou por completo o efeito da intervenção de maio do BdJ (11,7 biliões de JPY); o mercado já descontou, em grande parte, uma única subida de taxas por parte do BdJ em junho, pelo que, sem sinais de um aperto mais rápido, o iene terá dificuldades em recuperar terreno.
Ouro – as rentabilidades (yields) sobrepõem-se ao estatuto de ativo de refúgio: O ouro à vista (spot) está a cair cerca de 0,2% para $4 311–4 319/oz, após a queda de 3% na sexta-feira (o valor mais baixo desde 24 de março). A prata mantém-se estável em torno dos $67,7, a platina recua 0,5% e o paládio negoceia inalterado; todo o complexo de metais está a perder a batalha contra a subida das taxas de juro reais.
Criptomoedas e IPOs da semana: A Bitcoin está a recuperar após ter caído abaixo dos $60 000 na sexta-feira (a sua maior queda semanal desde o colapso da FTX, -16%) – negociando agora em torno dos $62 600–$63 000 (+1,55%); o Ethereum regista uma subida de 3% para cerca de $1 679.
O foco desta semana estará na estreia da SpaceX no Nasdaq, na sexta-feira (que se prevê ser o maior IPO da história), nos dados do IPC (quarta-feira) e nos dados do IPP (quinta-feira) — estes três catalisadores vão ditar o rumo das próximas semanas.
Fonte: xStation
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Calendário económico: Principais eventos para esta semana
Última hora: Nasdaq desce 2,4%, enquanto a Bitcoin testa o importante nível de suporte dos 60 mil dólares
NFP: Um ponto de viragem para o dólar e o início de uma correção no mercado bolsista?
Índices em Wall Street recuam, devido aos sell-offs no setor dos semicondutores 📌
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