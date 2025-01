Destaques da manhã - (09.01.2025)

A disposição de Wall Street na sessão de ontem foi mista, mas os compradores acabaram por se impor. O índice S&P 500 e o DJIA subiram 0,2%, enquanto o Nasdaq 100 registou poucas alterações. As taxas de rendibilidade caíram de 4,72% para 4,66% hoje, com alguns dos ganhos também a serem recuperados pelo dólar americano ainda muito forte. Hoje, o mercado acionista dos EUA estará encerrado para recordar o antigo Presidente dos EUA Jimmy Carter.

O mercado não encontrou surpresas nas actas de dezembro do FOMC; os responsáveis da Fed indicaram a necessidade de uma ação mais cautelosa face aos riscos de inflação mais elevada. Waller, da Fed, disse ontem que o impacto das tarifas sobre a inflação não é claro e que não espera que Trump imponha tarifas particularmente agressivas. Ele disse acreditar que a inflação continuará a cair em direção à meta de 2% do banco central.

Os dados do ADP de ontem foram mais fracos, com a mudança de emprego em 120.000 contra 140.000 esperados. Por outro lado, no entanto, os pedidos de subsídio acabaram por ser muito mais baixos, caindo quase para 200k contra as expectativas de cerca de 220k. O mercado está à espera do relatório do NFP de dezembro, que irá indicar a imagem final do mercado de trabalho dos E.U., amanhã, às 13:30 GMT. O mercado espera uma mudança no emprego não-agrícola de 220k contra 160k em novembro. O mercado de opções está a prever uma volatilidade implícita do S&P 500 de 1,2% em qualquer direção após o relatório; a maior desde setembro

O relatório de novembro do Crédito ao Consumo dos EUA veio muito abaixo do esperado, caindo $-7,49 mil milhões contra $10,5 mil milhões estimados. O crédito do mês anterior foi de 17,32 mil milhões de dólares contra 19,24 mil milhões de dólares anteriormente. O crédito rotativo foi de 13,726 mil milhões de dólares contra mais 15,151 mil milhões de dólares no mês passado

Os dados da inflação de dezembro da China foram ligeiramente melhores do que o esperado, embora ainda fracos. A inflação do produtor PPI caiu -2,3% y/y, enquanto se esperava um declínio de -2,4%, após uma queda de -2,5% em novembro. A inflação do IPC da China subiu 0,1% y/y, em linha com as previsões e ligeiramente inferior ao aumento de 0,2% y/y no mês anterior; o crescimento mensal do IPC acabou por ser estável, embora tenhamos assistido a um declínio de 0,6% em novembro. Índice Hang Seng sobe ligeiramente

As vendas a retalho na Austrália subiram 0,8% em dezembro, esperando-se um aumento de 1% após um aumento de 0,6% em novembro

Os contratos de índices dos EUA perdem ligeiramente, com o VIX a ganhar quase 2% novamente após a queda de ontem. O petróleo ganha ligeiramente, e o NATGAS recua quase 2% após a subida de ontem. A volatilidade no mercado de commodities agrícolas é muito limitada hoje. O Bitcoin continua a ter um desempenho fraco e está a ser negociado a $94k; o sentimento do mercado de criptomoedas permanece moderado. Os contratos de índices europeus também estão a ser negociados ligeiramente mais baixos t

O inquérito da 22V Research indica que a maioria dos investidores está a acompanhar a situação no mercado de trabalho dos EUA mais de perto do que o habitual. Apenas 26% dos inquiridos pensam que os dados do NFP de hoje irão melhorar o apetite pelo risco; 40% pensam que irão pressionar mais o “risco-off”; e 34% pensam que serão mistos. Vários funcionários da Reserva Federal irão discursar hoje à tarde

Ontem, Donald Trump sublinhou mais uma vez a necessidade de “devolver o Canal do Panamá” aos Estados Unidos, observando que a China está a lucrar com isso hoje. Ontem, Taiwan anunciou que está a formar uma legião militar estrangeira, em caso de guerra com a China.

Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.