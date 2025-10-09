Destaques da manhã (09.10.2025)

Principais conclusões Os futuros dos índices em Wall Street estão estáveis; o dólar recua ligeiramente

As minutas do FOMC não tiveram impacto nos mercados

NATGAS desvaloriza antes do relatório de inventários da EIA

Os futuros do índice dos E.U. estão a ser negociados hoje sem grandes alterações, enquanto que o dólar (USDIDX) está a recuar 0,1%. Os principais eventos do calendário económico incluem as minutas do BCE, às 11:30 AM GMT, o discurso de Jerome Powell, às 12:30 PM GMT, e os dados do comércio grossista, às 16:00. Por volta das 9:00 GMT - antes da abertura de Wall Street - a PepsiCo irá apresentar os seus resultados do terceiro trimestre, marcando efetivamente o início da época dos earnings das grandes empresas americanas.

As minutas do FOMC de setembro de ontem mostraram que a Reserva Federal adoptou um tom cautelosamente otimista em relação ao crescimento económico . Os responsáveis da Reserva Federal reviram em alta as suas previsões de crescimento do PIB para 2025-2028, sinalizando uma confiança crescente de que a economia dos E.U.A. pode manter a dinâmica à medida que a política monetária abranda gradualmente.

. Os responsáveis da Reserva Federal reviram em alta as suas previsões de crescimento do PIB para 2025-2028, sinalizando uma confiança crescente de que a economia dos E.U.A. pode manter a dinâmica à medida que a política monetária abranda gradualmente. O consenso político aponta para uma flexibilização continuada, mas moderada - quase todos os participantes apoiaram uma redução da taxa de juro de 25 pontos base em setembro, enquanto alguns preferiram que não houvesse alterações e um favoreceu uma redução mais profunda, de 50 pontos base. Isto indica a intenção da Fed de equilibrar o apoio ao crescimento com a manutenção do controlo da inflação .

- quase todos os participantes apoiaram uma redução da taxa de juro de 25 pontos base em setembro, enquanto alguns preferiram que não houvesse alterações e um favoreceu uma redução mais profunda, de 50 pontos base. Isto indica a intenção da Fed de . A vigilância da inflação continua a ser fundamental, apesar da orientação mais branda - os participantes reconheceram que os riscos de inflação persistem, mas também registaram o aumento dos riscos de deterioração do mercado de trabalho. Concordaram que instrumentos como a facilidade permanente de acordos de recompra poderiam ajudar a estabilizar os mercados monetários durante o processo de aumento da restritividade quantitativa.

- os participantes reconheceram que os riscos de inflação persistem, mas também registaram o aumento dos riscos de deterioração do mercado de trabalho. Concordaram que instrumentos como a facilidade permanente de acordos de recompra poderiam ajudar a estabilizar os mercados monetários durante o processo de aumento da restritividade quantitativa. Os metais preciosos permanecem perto dos máximos recentes; o ouro caiu apenas 0,1%, enquanto a prata subiu 0,5%. As criptomoedas, no entanto, estão sob pressão - o Bitcoin é negociado em torno dos US $ 122.000, abaixo dos US $ 125.000 anteriores, e o Ethereum está a recuar quase 2%.

Os futuros de gás natural caíram quase 1%. Às 14h30 GMT, a EIA divulgará seus dados semanais de armazenamento, com o mercado esperando um aumento acentuado para 77 bcf de 53 bcf anteriormente.

Donald Trump reiterou que nem todos os funcionários federais receberão salários em atraso durante o período de encerramento do governo, enquanto o IRS anunciou que 46% do seu pessoal será dispensado durante o encerramento.

