Calendário económico: Relatório do NFP no centro das atenções🗽

Hoje, as atenções do mercado estarão centradas principalmente nos dados económicos dos E.U.A., com o relatório do Non-Farm Payrolls (NFP) de dezembro. As expectativas apontam para um aumento dos salários, menos desemprego e um ganho de emprego ligeiramente mais forte. Tal cenário poderia apoiar o dólar americano. A volatilidade global pode permanecer elevada, uma vez que os mercados também aguardam uma decisão do Supremo Tribunal dos E.U.A. sobre se a base jurídica para as actuais tarifas comerciais será mantida. As expectativas em torno da decisão são mistas, mas o resultado mais provável parece ser a confirmação da validade das tarifas existentes e das receitas que geram, juntamente com a aplicação de ferramentas que poderiam limitar a facilidade com que a administração dos E.U.A. pode reintroduzir medidas semelhantes no futuro, ao abrigo da letra da lei. Por último, os dados preliminares sobre o sentimento dos consumidores dos EUA e as expectativas de inflação serão publicados durante a tarde. Calendário Económico 7:00 AM GMT - Suíça: Taxa de desemprego (não ajustada sazonalmente). Esperado: 3,1% vs 2,9% anteriormente 8:00 AM GMT - Itália: Vendas a retalho (anterior: 1,3% y/y) 9:00 AM GMT - Zona Euro: Vendas a retalho Previsto: 1,6% y/y vs 1,5% anterior

vs anterior Expectativa: 0,1% m/m vs 0,0% anterior 12:30 GMT - Estados Unidos: Salários Non-Farm (NFP). Previsto: 70K vs 64K anteriormente Emprego no sector privado: 75K previsão vs 69K anteriormente

previsão vs anteriormente Emprego no sector industrial: -5K previsto vs -5K anterior

previsto vs anterior Taxa de desemprego: 4,5% esperado vs 4,6% anterior

esperado vs anterior Salário médio por hora: +0,3% m/m vs +0,1% anteriormente ( previsão de 3,6% y/y vs 3,5% anteriormente)

vs anteriormente previsão de vs anteriormente) Arranque de habitações: +1,8% esperado vs -8,5% anterior

esperado vs anterior Licenças de construção: +1,5% esperado vs -2,3% anterior 12:30 PM GMT - Canadá: Relatório do Mercado de Trabalho. Previsto: -2.5K vs +53.5K anteriormente Taxa de desemprego: 6,65% esperado vs 6,5% anterior

esperado vs anterior Crescimento dos salários: 3,8% y/y esperado vs 4,0% anterior 2:00 PM GMT - Estados Unidos: Sentimento do consumidor preliminar da Universidade de Michigan (janeiro). Esperado: 53.5 vs 52.9 anteriormente Expectativas de inflação a longo prazo: 3,3% esperado vs 3,2% anterior

esperado vs anterior Expectativas de inflação a curto prazo: 4,1% esperado vs 4,2% anterior 2:00 PM GMT - Estados Unidos: Decisão do Supremo Tribunal sobre a legalidade das tarifas comerciais (Nota: a hora exacta pode mudar). Discursos e Reuniões dos Bancos Centrais 5:35 PM GMT - Discurso de Thomas Barkin, da Fed 6:00 PM GMT - Executivos da indústria petrolífera reúnem-se com Trump

Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.