Irão–EUA: sem avanços quanto ao Estreito de Ormuz. O ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano, Abbas Araghchi, afirmou que Teerão não está a conduzir negociações diretas com Washington, mas está apenas a trocar mensagens através de intermediários. O Irão apresentou novas condições — em grande parte repetidas — para a reabertura do estreito: o levantamento total das sanções, o fim do bloqueio naval e a suspensão das operações militares — na prática, um regresso ao acordo de junho. Em declarações à Axios, Trump afirmou que os EUA estavam a «manter a calma» e a limitar-se a «negociar parcialmente» com o Irão, na esperança de que a pressão económica e a elevada inflação forçassem Teerão a fazer concessões.

O ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano, Abbas Araghchi, afirmou que Teerão não está a conduzir negociações diretas com Washington, mas está apenas a trocar mensagens através de intermediários. O Irão apresentou novas condições — em grande parte repetidas — para a reabertura do estreito: o levantamento total das sanções, o fim do bloqueio naval e a suspensão das operações militares — na prática, um regresso ao acordo de junho. Em declarações à Axios, Trump afirmou que os EUA estavam a «manter a calma» e a limitar-se a «negociar parcialmente» com o Irão, na esperança de que a pressão económica e a elevada inflação forçassem Teerão a fazer concessões. Escalada numa segunda frente – Iémen e o Golfo Pérsico. Os Emirados Árabes Unidos relataram um ataque com mísseis iranianos a um petroleiro ligado à ADNOC no estreito, sem vítimas. Os houthis iemenitas reivindicaram a responsabilidade por um ataque com drones à refinaria da Saudi Aramco em Jazan, em retaliação à violação do espaço aéreo iemenita por drones sauditas – abrindo efetivamente uma segunda frente a par do Estreito de Ormuz. O CENTCOM dos EUA informou que, até domingo, 55 navios mercantes já tinham sido desviados (um aumento em relação aos 35 da semana anterior), dois tinham sido neutralizados e outros dois tinham sido revistados no âmbito do bloqueio naval.

Os Emirados Árabes Unidos relataram um ataque com mísseis iranianos a um petroleiro ligado à ADNOC no estreito, sem vítimas. Os houthis iemenitas reivindicaram a responsabilidade por um ataque com drones à refinaria da Saudi Aramco em Jazan, em retaliação à violação do espaço aéreo iemenita por drones sauditas – abrindo efetivamente uma segunda frente a par do Estreito de Ormuz. O CENTCOM dos EUA informou que, até domingo, 55 navios mercantes já tinham sido desviados (um aumento em relação aos 35 da semana anterior), dois tinham sido neutralizados e outros dois tinham sido revistados no âmbito do bloqueio naval. Netanyahu rejeita o plano de Trump para Gaza. Dirigindo-se ao seu gabinete de direita, o primeiro-ministro israelita rejeitou mais uma vez o plano de 15 pontos de Trump, afirmando que as forças armadas não se retirariam enquanto o Hamas não fosse desarmado, apesar de Israel ter, de facto, suspendido as principais operações em Gaza sob pressão de Washington. Fontes da Casa Branca sugerem que a administração considera estas declarações como parte da campanha eleitoral israelita, não as vendo como um obstáculo real ao plano.

Dirigindo-se ao seu gabinete de direita, o primeiro-ministro israelita rejeitou mais uma vez o plano de 15 pontos de Trump, afirmando que as forças armadas não se retirariam enquanto o Hamas não fosse desarmado, apesar de Israel ter, de facto, suspendido as principais operações em Gaza sob pressão de Washington. Fontes da Casa Branca sugerem que a administração considera estas declarações como parte da campanha eleitoral israelita, não as vendo como um obstáculo real ao plano. O mercado de trabalho dos EUA e as expectativas relativamente à Reserva Federal. O relatório NFP de julho, mais fraco do que o esperado (-23 mil contra expectativas de +80 mil), fez com que a probabilidade de um aumento das taxas de juro pela Reserva Federal em setembro caísse de 67% para cerca de 44%, de acordo com o CME FedWatch. Os mercados aguardam agora a publicação do IPC de quarta-feira, que poderá, mais uma vez, alterar estas expectativas em qualquer dos sentidos. No entanto, a taxa de rendibilidade dos títulos do Tesouro dos EUA a 10 anos mantém-se elevada, em cerca de 4,655%, próxima do nível de 4,70%, sugerindo que o mercado obrigacionista não partilhou plenamente do entusiasmo do mercado acionista.

O relatório NFP de julho, mais fraco do que o esperado (-23 mil contra expectativas de +80 mil), fez com que a probabilidade de um aumento das taxas de juro pela Reserva Federal em setembro caísse de 67% para cerca de 44%, de acordo com o CME FedWatch. Os mercados aguardam agora a publicação do IPC de quarta-feira, que poderá, mais uma vez, alterar estas expectativas em qualquer dos sentidos. No entanto, a taxa de rendibilidade dos títulos do Tesouro dos EUA a 10 anos mantém-se elevada, em cerca de 4,655%, próxima do nível de 4,70%, sugerindo que o mercado obrigacionista não partilhou plenamente do entusiasmo do mercado acionista. Wall Street encerra a semana em máximos históricos, mas o entusiasmo de sexta-feira é atenuado pela incerteza do fim de semana em torno do Estreito de Ormuz. O S&P 500 encerrou a semana passada num máximo histórico, registando a sua melhor semana desde abril, impulsionado por dados mais fracos do mercado de trabalho e pelas esperanças de que a Reserva Federal adiasse os aumentos das taxas de juro. No entanto, os futuros para segunda-feira apresentam uma evolução mista em resposta aos comentários de Araghchi — o US500 regista uma subida ligeiramente inferior a 0,2%, enquanto o US100 sobe 0,25%.

O S&P 500 encerrou a semana passada num máximo histórico, registando a sua melhor semana desde abril, impulsionado por dados mais fracos do mercado de trabalho e pelas esperanças de que a Reserva Federal adiasse os aumentos das taxas de juro. No entanto, os futuros para segunda-feira apresentam uma evolução mista em resposta aos comentários de Araghchi — o US500 regista uma subida ligeiramente inferior a 0,2%, enquanto o US100 sobe 0,25%. A Ásia está a reagir positivamente aos ganhos de sexta-feira em Wall Street, ignorando em parte as tensões geopolíticas. O Nikkei 225 registou uma subida de cerca de 1,7 a 2 por cento, impulsionado pela dinâmica dos setores da IA e dos chips proveniente de Wall Street, embora a incerteza no Médio Oriente esteja a limitar novos ganhos. O Kospi registou uma subida de cerca de 0,5–0,8%, graças aos fabricantes de chips sul-coreanos, enquanto o Kosdaq subiu mais de 5%, desencadeando um «circuit breaker» à medida que as posições curtas foram cobertas. O Hang Seng registou uma subida de cerca de 0,7%, enquanto o ASX 200 registou uma ligeira descida; no resumo da reunião de julho, o Banco do Japão (BOJ) sinalizou um risco crescente de a inflação ultrapassar os objetivos, com alguns membros a inclinarem-se para um ritmo mais acelerado de subidas das taxas de juro em setembro.

O Nikkei 225 registou uma subida de cerca de 1,7 a 2 por cento, impulsionado pela dinâmica dos setores da IA e dos chips proveniente de Wall Street, embora a incerteza no Médio Oriente esteja a limitar novos ganhos. O Kospi registou uma subida de cerca de 0,5–0,8%, graças aos fabricantes de chips sul-coreanos, enquanto o Kosdaq subiu mais de 5%, desencadeando um «circuit breaker» à medida que as posições curtas foram cobertas. O Hang Seng registou uma subida de cerca de 0,7%, enquanto o ASX 200 registou uma ligeira descida; no resumo da reunião de julho, o Banco do Japão (BOJ) sinalizou um risco crescente de a inflação ultrapassar os objetivos, com alguns membros a inclinarem-se para um ritmo mais acelerado de subidas das taxas de juro em setembro. China: a inflação está a abrandar, a economia está sob pressão e, para além disso, há um poderoso tufão. O IPC da China subiu apenas 0,5% em termos homólogos em julho, o valor mais fraco desde janeiro e abaixo das previsões (0,8%), enquanto os preços no produtor (PPI) subiram 3,5%, também abaixo da estimativa de consenso de 3,8% — um sinal de abrandamento das pressões sobre os preços e da procura interna. Para além disso, o tufão «Dolphin» — o mais forte do ano — atingiu a província de Zhejiang, obrigando à evacuação de mais de um milhão de pessoas e paralisando as operações offshore.

O IPC da China subiu apenas 0,5% em termos homólogos em julho, o valor mais fraco desde janeiro e abaixo das previsões (0,8%), enquanto os preços no produtor (PPI) subiram 3,5%, também abaixo da estimativa de consenso de 3,8% — um sinal de abrandamento das pressões sobre os preços e da procura interna. Para além disso, o tufão «Dolphin» — o mais forte do ano — atingiu a província de Zhejiang, obrigando à evacuação de mais de um milhão de pessoas e paralisando as operações offshore. USD/JPY: O par está a recuperar da queda de sexta-feira, na sequência dos dados do NFP, mas a direção permanece incerta. A taxa de câmbio caiu de 158,30 para cerca de 156,70 na sequência de um relatório fraco sobre o mercado de trabalho, antes de recuperar e regressar aos 158,20. O evento-chave da semana será a divulgação do IPC dos EUA na quarta-feira – qualquer resultado abaixo do cenário «aquecido» limitará novos ganhos para o dólar. O risco de intervenção cambial está a limitar os ganhos em direção aos 160, enquanto um cenário de descida para os 155–156 exigiria tanto uma inflação mais moderada nos EUA como uma desaceleração da tensão no Médio Oriente.

A taxa de câmbio caiu de 158,30 para cerca de 156,70 na sequência de um relatório fraco sobre o mercado de trabalho, antes de recuperar e regressar aos 158,20. O evento-chave da semana será a divulgação do IPC dos EUA na quarta-feira – qualquer resultado abaixo do cenário «aquecido» limitará novos ganhos para o dólar. O risco de intervenção cambial está a limitar os ganhos em direção aos 160, enquanto um cenário de descida para os 155–156 exigiria tanto uma inflação mais moderada nos EUA como uma desaceleração da tensão no Médio Oriente. Matérias-primas: o petróleo e o gás sobem devido a preocupações com o Estreito de Ormuz; o ouro aproxima-se de máximos históricos. O petróleo Brent subiu cerca de 1–2%, para cerca de 84,4 dólares por barril, enquanto o WTI subiu cerca de 1,7–2%, para cerca de 78,4–78,8 dólares por barril, depois de o tráfego no Estreito de Ormuz ter caído para apenas 8 passagens confirmadas na sexta-feira (-33% em relação ao dia anterior); O Citi elevou a sua previsão para o Brent no terceiro trimestre para 80 dólares. O gás natural (NATGAS) é a classe de ativos que mais valoriza, com uma subida de 2,67%, para 2,735–2,745, refletindo as preocupações gerais no setor energético. O ouro regista uma ligeira descida (-0,12%) para 4 335–4 336 dólares, na sequência de um máximo de sete semanas atingido em resposta aos dados fracos do mercado de trabalho, embora o UBS saliente os riscos a curto prazo, mantendo simultaneamente a sua meta de 5 000 dólares. A prata regista uma subida moderada (+0,45%) para 63,74–63,83.

O petróleo Brent subiu cerca de 1–2%, para cerca de 84,4 dólares por barril, enquanto o WTI subiu cerca de 1,7–2%, para cerca de 78,4–78,8 dólares por barril, depois de o tráfego no Estreito de Ormuz ter caído para apenas 8 passagens confirmadas na sexta-feira (-33% em relação ao dia anterior); O Citi elevou a sua previsão para o Brent no terceiro trimestre para 80 dólares. O gás natural (NATGAS) é a classe de ativos que mais valoriza, com uma subida de 2,67%, para 2,735–2,745, refletindo as preocupações gerais no setor energético. O ouro regista uma ligeira descida (-0,12%) para 4 335–4 336 dólares, na sequência de um máximo de sete semanas atingido em resposta aos dados fracos do mercado de trabalho, embora o UBS saliente os riscos a curto prazo, mantendo simultaneamente a sua meta de 5 000 dólares. A prata regista uma subida moderada (+0,45%) para 63,74–63,83. Empresas: a Berkshire Hathaway liberta liquidez, a Meta sob pressão na Índia. O novo CEO da Berkshire, Greg Abel, intensificou as recompras de ações para 4,5 mil milhões de dólares no segundo trimestre (contra 235 milhões de dólares no primeiro trimestre) e, após 14 trimestres como vendedor líquido de ações, tornou-se comprador líquido com aquisições líquidas de quase 20 mil milhões de dólares, incluindo 10 mil milhões de dólares na Alphabet; o lucro operacional aumentou 16%, para 12,98 mil milhões de dólares, enquanto o caixa diminuiu de um valor recorde de 397,4 mil milhões de dólares para 365,5 mil milhões de dólares. Uma comissão parlamentar na Índia exigiu que Mark Zuckerberg apresentasse desculpas no prazo de três dias por ter restringido temporariamente a publicação do primeiro-ministro Modi no Facebook, sob a ameaça de revogar a imunidade de «porto seguro» da Meta — uma medida que, na opinião de especialistas jurídicos, impediria efetivamente a plataforma de operar no país. As grandes petrolíferas (Exxon, Chevron, BP, Shell, TotalEnergies) geraram um lucro recorde de 48 mil milhões de dólares e quase 90 mil milhões de dólares em caixa no segundo trimestre, impulsionadas pelos preços do petróleo em alta devido à guerra, o que suscitou críticas a Trump e renovou os apelos à introdução de um imposto sobre lucros extraordinários, que Portugal já implementou.

O novo CEO da Berkshire, Greg Abel, intensificou as recompras de ações para 4,5 mil milhões de dólares no segundo trimestre (contra 235 milhões de dólares no primeiro trimestre) e, após 14 trimestres como vendedor líquido de ações, tornou-se comprador líquido com aquisições líquidas de quase 20 mil milhões de dólares, incluindo 10 mil milhões de dólares na Alphabet; o lucro operacional aumentou 16%, para 12,98 mil milhões de dólares, enquanto o caixa diminuiu de um valor recorde de 397,4 mil milhões de dólares para 365,5 mil milhões de dólares. Uma comissão parlamentar na Índia exigiu que Mark Zuckerberg apresentasse desculpas no prazo de três dias por ter restringido temporariamente a publicação do primeiro-ministro Modi no Facebook, sob a ameaça de revogar a imunidade de «porto seguro» da Meta — uma medida que, na opinião de especialistas jurídicos, impediria efetivamente a plataforma de operar no país. As grandes petrolíferas (Exxon, Chevron, BP, Shell, TotalEnergies) geraram um lucro recorde de 48 mil milhões de dólares e quase 90 mil milhões de dólares em caixa no segundo trimestre, impulsionadas pelos preços do petróleo em alta devido à guerra, o que suscitou críticas a Trump e renovou os apelos à introdução de um imposto sobre lucros extraordinários, que Portugal já implementou. Criptomoedas. A Bitcoin registou uma ligeira descida (-0,22%), situando-se entre os 64 905 e os 65 095 dólares, ficando aquém dos ganhos nos mercados acionistas e de matérias-primas, o que sugere que, nas últimas horas, o capital tem fluído mais para o petróleo, o gás e os índices tecnológicos asiáticos do que para os ativos digitais. É provável que a sessão europeia de hoje seja dominada por novos desenvolvimentos relativos ao Estreito de Ormuz e à Faixa de Gaza, bem como pela antecipação dos dados do IPC dos EUA a serem divulgados na quarta-feira — sem dados macroeconómicos de grande relevância agendados para segunda-feira, a atenção dos investidores centrar-se-á também nos relatórios de resultados desta semana de empresas como a On Holding, a Cava, a Super Micro e a CoreWeave.

Henrique Tomé Analista XTB Henrique Tomé é analista de mercados financeiros, trader e investidor, com especialização em análise macroeconómica e no impacto desta nas diferentes classes de ativos. As suas análises e perspetivas sobre a evolução económica têm sido destacadas e reconhecidas por meios de referência nacionais e internacionais, incluindo o Financial Times. É formado em Finanças e Contabilidade e possui uma pós-graduação em Mercados Financeiros e Gestão de Risco pela Nova SBE. Mais sobre o analista

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