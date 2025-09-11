Destaques da manhã (11.09.2025)

Os mercados asiáticos estão, em sua maioria, apresentando um bom desempenho. O índice CHN.cash subiu 0,75%, enquanto o CH50cash registrou um aumento mais acentuado de 2,0%. O contrato JP225 ganhou 0,36%. No entanto, foram observadas quedas modestas na Austrália e em Singapura.

estão, em sua maioria, apresentando um bom desempenho. O índice subiu 0,75%, enquanto o registrou um aumento mais acentuado de 2,0%. O contrato ganhou 0,36%. No entanto, foram observadas quedas modestas na Austrália e em Singapura. O US500 fechou ontem em um novo recorde histórico, embora os ganhos iniciais tenham sido bastante limitados. As altas continuam hoje em torno de 0,05%. O US100 subiu 0,13%, depois que o contrato finalmente fechou em baixa ontem.

fechou ontem em um novo recorde histórico, embora os ganhos iniciais tenham sido bastante limitados. As altas continuam hoje em torno de 0,05%. O subiu 0,13%, depois que o contrato finalmente fechou em baixa ontem. Notavelmente, as ações da Oracle tiveram um aumento espetacular de quase 36% após a divulgação de seus resultados.

tiveram um aumento espetacular de quase 36% após a divulgação de seus resultados. O Deutsche Bank sugere que o S&P 500 poderá fechar o ano em 7.000 pontos, citando uma aceleração no crescimento dos lucros das empresas americanas. O EPS subiu 10% no segundo trimestre, acima do aumento de 8,7% no primeiro trimestre.

subiu 10% no segundo trimestre, acima do aumento de 8,7% no primeiro trimestre. Os futuros dos índices europeus estão a registar ganhos mínimos pouco antes da abertura da sessão. Tanto o DE40 como o EU50 estão em alta de 0,05%.

como o estão em alta de 0,05%. A inflação do PPI do Japão ficou em 2,7% em relação ao ano anterior, em linha com as expectativas, mas representa um aumento em relação ao nível anterior de 2,6%. Em termos mensais, registou uma queda de 0,2%, superando a queda esperada de 0,1%.

do Japão ficou em 2,7% em relação ao ano anterior, em linha com as expectativas, mas representa um aumento em relação ao nível anterior de 2,6%. Em termos mensais, registou uma queda de 0,2%, superando a queda esperada de 0,1%. Uma pesquisa sobre a próxima reunião do BoJ indica que as taxas de juro devem permanecer inalteradas em setembro.

indica que as taxas de juro devem permanecer inalteradas em setembro. O aumento salarial negociado para o próximo ano no Japão está previsto em 4,8%, em comparação com o aumento de 5,25% deste ano.

Hawkesby , do RBNZ , afirmou que a projeção central para a taxa de juros da Nova Zelândia é de 2,5% até o final do ano. O ritmo dos cortes dependerá das condições econômicas. A taxa atual é de 3,0%.

, do , afirmou que a projeção central para a taxa de juros da Nova Zelândia é de 2,5% até o final do ano. O ritmo dos cortes dependerá das condições econômicas. A taxa atual é de 3,0%. Espera-se que o BCE mantenha as taxas de juro estáveis hoje. No entanto, qualquer menção à incerteza em relação ao comércio internacional poderá aumentar as expectativas do mercado para um corte nas taxas em dezembro.

mantenha as taxas de juro estáveis hoje. No entanto, qualquer menção à incerteza em relação ao comércio internacional poderá aumentar as expectativas do mercado para um corte nas taxas em dezembro. O CEO da Goldman Sachs, Solomon , sugere que o Fed irá cortar as taxas de juro em 25 pontos base na próxima semana, com mais um ou dois cortes a seguir este ano.

, sugere que o irá cortar as taxas de juro em 25 pontos base na próxima semana, com mais um ou dois cortes a seguir este ano. Hoje, às 14h30 CET, os dados de inflação do IPC dos EUA serão um fator determinante para a magnitude potencial de um corte nas taxas dos EUA. Especula-se que um corte de 50 pontos base seja mais provável se a inflação não subir como esperado para 2,9% em relação ao ano anterior, especialmente após a recente decepção nos números do IPP .

dos EUA serão um fator determinante para a magnitude potencial de um corte nas taxas dos EUA. Especula-se que um corte de 50 pontos base seja mais provável se a inflação não subir como esperado para 2,9% em relação ao ano anterior, especialmente após a recente decepção nos números do . O par EURUSD está a manter-se um pouco abaixo do nível de 1,1700, após encerrar a sessão de ontem em baixa.

está a manter-se um pouco abaixo do nível de 1,1700, após encerrar a sessão de ontem em baixa. O petróleo bruto WTI está a recuperar as fortes altas de ontem, impulsionadas pelo ataque de Israel aos líderes do Hamas no Catar e pelas especulações de que Trump poderá impor sanções mais duras à Rússia. O WTI caiu agora para menos de US$ 63,50 por barril.

está a recuperar as fortes altas de ontem, impulsionadas pelo ataque de Israel aos líderes do Hamas no Catar e pelas especulações de que Trump poderá impor sanções mais duras à Rússia. O caiu agora para menos de US$ 63,50 por barril. O ouro está a registar perdas marginais hoje, testando o nível de 3630. Ontem marcou o preço de fecho mais alto de sempre, embora a máxima intradiária de sempre tenha sido registada na terça-feira.

está a registar perdas marginais hoje, testando o nível de 3630. Ontem marcou o preço de fecho mais alto de sempre, embora a máxima intradiária de sempre tenha sido registada na terça-feira. A bitcoin continua a sua recuperação, tendo ultrapassado ontem um nível de resistência importante. Está agora a ser negociado a 114 200 dólares.

