Destaques da manhã 12/02/25

As ações da Alibaba subiram 8,6% e atingiram máximos dos últimos quatro meses, depois de o The Information ter anunciado uma parceria estratégica com a Apple para desenvolver funcionalidades de IA para iPhones na China.

O Presidente da Reserva Federal, Powell, adotou um tom cauteloso durante o primeiro dia do testemunho no Congresso, sublinhando que a economia forte e a inflação estável significam que não há pressa em reduzir as taxas de juro. Os mercados reagiram, prevendo apenas um corte nas taxas até setembro de 2025, em comparação com as expectativas anteriores de dois cortes este ano.

O iene japonês alargou as quedas pelo terceiro dia consecutivo, recuando cerca de 0,7% para 153,63 por dólar, devido às preocupações sobre a inclusão do Japão nos planos tarifários de Trump. O governo japonês solicitou formalmente a isenção das novas taxas de 25% sobre o aço e o alumínio, destacando as crescentes tensões comerciais.

Os juros (yield) das obrigações globais subiram, com os investidores a reposicionarem-se antes dos principais dados de inflação dos EUA, com a yield a 10 anos a atingir 4,55%.

O mercado das criptomoedas continua lateral. A Bitcoin está a recuar 1,1% para US $ 95.321 e o Ethereum recua 1,4% para US $ 2.586.

Os preços do petróleo recuaram depois que um relatório da indústria revelou um aumento substancial nos inventários de petróleo dos EUA, com o WTI a recuar para $ 73.07 e o Brent a recuar para $ 76.75. O mercado continua preocupado com a procura global devido à escalada das tensões comerciais e o seu potencial impacto no crescimento económico.

A Rússia lançou um ataque com mísseis contra Kiev, numa altura em que o Secretário do Tesouro dos EUA, Bessent, se prepara para a primeira visita do Governo Trump à Ucrânia, com as primeiras informações a indicarem uma vítima e incêndios em quatro distritos. A visita ocorre numa altura em que Trump procura acordos de acesso a recursos minerais em troca de ajuda à defesa.

O Governador do Banco do Japão, Ueda, alertou para a persistência dos riscos de inflação dos preços dos produtos alimentares, mantendo o objetivo de 2%, referindo que a subida dos preços dos produtos de compra corrente está a ter um impacto negativo na vida das pessoas. Os comentários surgem na sequência da recente decisão do BOJ de aumentar as taxas de juro de curto prazo para 0,5%, o nível mais elevado dos últimos 17 anos.

A Foxconn, principal fabricante do iPhone da Apple, anunciou que pode ajustar os seus planos de produção para fazer face às novas tarifas impostas pelos EUA, tirando partido da sua presença nos Estados Unidos e no México. No entanto, o presidente da empresa alertou para o facto de as tarifas globais terem um impacto negativo na economia mundial e na contração dos mercados.

