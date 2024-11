Destaques da manhã (12.11.2024)

O início da semana nos mercados financeiros internacionais tem sido marcado por grandes subidas no sector das criptomoedas.

O Bitcoin está atualmente a ser negociado a $89.000, um novo máximo histórico, e o Ethereum está a ser negociado na zona dos $3300, o valor mais alto desde julho deste ano. No entanto, estas principais criptomoedas abrandaram o seu impulso ascendente esta manhã e estão a ser negociadas perto dos níveis de fecho de ontem. Lembre-se de que a Bitcoin estava a ser negociada até 10% ontem.

Entre outras criptomoedas, Dogecoin se destaca de forma especial, adicionando 25% hoje.

O calendário macro para a sessão de hoje inclui várias publicações interessantes. Estas incluem dados da inflação alemã, um relatório do mercado de trabalho britânico, dados do ZEW da Alemanha e uma série de discursos dos banqueiros da Reserva Federal à noite.

Os mercados asiáticos estão maioritariamente a registar quedas hoje. A combinação de um cenário económico incerto na China, onde o mercado ainda está à espera de uma melhoria real dos programas de estímulo em vigor, e as preocupações com as elevadas tarifas impostas ao comércio chinês estão a fazer descer os principais índices bolsistas da região. O Hang Seng está atualmente a perder mais de 3%, o Nikkei 225 está a cair 0,6% e o KOSPI da Coreia está a perder quase 1,9%.

Na China, surgiram novas informações sobre possíveis novas regulamentações. As autoridades locais estão a elaborar uma proposta que permitiria às grandes cidades, como Xangai e Pequim, reduzir o imposto sobre a escritura dos compradores de imóveis para apenas 1%, em comparação com a taxa atual de até 3%.

A confiança dos consumidores na Austrália aumentou em novembro, uma vez que os consumidores acreditam nos cortes das taxas de juro do RBA e no seu impacto no mercado. A confiança das empresas também aumentou no inquérito de outubro do National Australia Bank. No entanto, as condições de negócio mantiveram-se inalteradas.

A maioria dos mercados está a manter o sentimento visto nas últimas sessões. Ao mesmo tempo, o dólar continua a fazer relativamente bem, empurrando para baixo os metais preciosos e os preços do petróleo. Os preços da prata já estão em baixa de mais de 1,2% hoje e quebraram abaixo da média móvel exponencial de 100 dias. Mapa de calor da volatilidade atualmente observada no mercado cambial. Fonte: xStation

